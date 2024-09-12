Разрешение с одновременным запретом: на Западе думают, как ограничить удары по РФ их оружием

Украина вскоре может получить разрешение от США и автоматически Великобритании на использование дальнобойного оружия по территории России, заявил в эфире 24 канала бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Впрочем, по его словам, продолжаются активные обсуждения, касающиеся определенных вопросов этой темы.

Война в Украине

Как отметил Ступак, на Западе ведутся дискуссии относительно того, сможет ли Украина без ограничений применять западное оружие, или же будут установлены определенные лимиты. К примеру, может возникнуть необходимость согласовывать с США, Великобританией и другими союзниками конкретный перечень целей для ударов на территории России и максимальное расстояние их применения.

"Понятно, что это будет больше 100 километров. Но, вероятнее всего, менее 300 километров, где-то посередине. Или, возможно, будет какой-то предел по российским регионам. К примеру, можно использовать ракеты в Белгородской, Курской и Брянской областях. Нельзя: по Воронежу, Туле, Липецку", — отметил Ступак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский отметил, что он оптимистично настроен по вопросу предоставления Украине разрешения бить вглубь России западным оружием, впрочем, он все же признал, что только его оптимизма в этом вопросе мало, нужно чтобы такой оптимист был и у Соединенных Штатов.

Также "Комментарии" рассказывали , что западные союзники новость об ударах по РФ будут подавать ограниченными порциями и поэтапно. Так сказать растянут удовольствие на время. Поначалу могут сказать, что решение будет принято в ближайшее время, но без конкретики. На втором этапе президент США и премьер-министр Великобритании могут сказать, что Украина получает разрешение избивать по территории РФ британскими дальнобойными ракетами. Ну а о подобном использовании американских дальнобойных ракет, но по четко определенным и согласованным с США целям, может быть заявлено во время встречи президентов США и Украины в Соединенных Штатах во второй половине сентября.



