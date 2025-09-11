Размещение иностранных войск и бесполетная зона над Украиной: Шмыгаль раскрыл новые детали

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае заключения мирного соглашения Британии и европейским странам придется разместить свои войска на территории Украины и быть готовыми к отражению возможных атак России. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление министр сделал в интервью британскому изданию The Times.

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

Денис Шмыгаль отметил, войска должны находиться в тренировочных лагерях и штаб-квартирах украинских городов, чтобы "отреагировать немедленно".

Он сравнил эту модель с принципом статьи 5 НАТО, когда нападение на одну страну считается нападением на всех союзников.

В то же время существуют сомнения относительно того, получат ли европейские войска полномочия наносить ответный удар, или только отступят в случае атаки России. Шмыгаль также затронул тему бесполетной зоны над Украиной, отметив, что возможен ее мониторинг американскими и другими самолетами союзников, а линия фронта будет контролироваться беспилотниками и оборудованием наблюдения для отслеживания нарушений мира.

Министр обороны сообщил, что пять стран уже дали свое согласие на то, чтобы разместить солдат в Украине, и подчеркнул необходимость финансирования вооруженных сил, чтобы они оставались на позициях и были готовы к бою.

Ключевым приоритетом Украины является обеспечение достаточного количества оснащенного и готового личного состава на случай нарушения мирного соглашения Россией.

Отметим, в ходе этого же интервью Денис Шмыгаль считает, что после подписания мирного соглашения Россия потратит 3-4 года на перевооружение и подготовку к очередной войне.