Российская армия в тылу скапливает огромные резервы. Ее стратегический план – усилить наступательные действия, чтобы разгромить Вооруженные силы Украины в ближайшие год-полтора.

Россия продолжает наступление. Фото из открытых источников

По словам военного эксперта российской оппозиционной "Новой газеты" Валерия Ширяева, соответствующую информацию он получил от двух действующих российских военачальников, отвечающих за участки фронтов в Украине.

"Один сказал: полный разгром ВСУ, если все пойдет так, как сейчас идет, возможен в течение года. А второй сказал: в течение года-полтора. Но все они оговорились: если не вмешаются какие-то политические процессы", — рассказал Валерий Ширяев.

По словам эксперта, российская армия рассчитывает через год-полтора дойти до левого берега Днепра.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что своим заявлением о возможности отправки в Украину иностранных военнослужащих президент Франции Эммануэль Макрон показал отсутствие единства в Европе, считает военный эксперт Николай Белесков. По словам эксперта, президент Франции — человек крайностей, долго выступавший за переговоры с РФ, а теперь поддерживающий самые радикальные решения.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский актер, известный адепт диктатора Владимира Путина и сторонник вторжения РФ в Украину Иван Охлобыстин неожиданно заявил, что в результате российской агрессии захваченные территории Донецкой области превратились в настоящую свалку. По словам Ивана Охлобыстина, российские власти отправляют на Донбасс актеров, политиков, комиков и блоггеров, чтобы они искупили вину перед Кремлем.

