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Марьян Ощановский
Российская армия в тылу скапливает огромные резервы. Ее стратегический план – усилить наступательные действия, чтобы разгромить Вооруженные силы Украины в ближайшие год-полтора.
Россия продолжает наступление. Фото из открытых источников
По словам военного эксперта российской оппозиционной "Новой газеты" Валерия Ширяева, соответствующую информацию он получил от двух действующих российских военачальников, отвечающих за участки фронтов в Украине.
По словам эксперта, российская армия рассчитывает через год-полтора дойти до левого берега Днепра.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что своим заявлением о возможности отправки в Украину иностранных военнослужащих президент Франции Эммануэль Макрон показал отсутствие единства в Европе, считает военный эксперт Николай Белесков. По словам эксперта, президент Франции — человек крайностей, долго выступавший за переговоры с РФ, а теперь поддерживающий самые радикальные решения.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский актер, известный адепт диктатора Владимира Путина и сторонник вторжения РФ в Украину Иван Охлобыстин неожиданно заявил, что в результате российской агрессии захваченные территории Донецкой области превратились в настоящую свалку. По словам Ивана Охлобыстина, российские власти отправляют на Донбасс актеров, политиков, комиков и блоггеров, чтобы они искупили вину перед Кремлем.
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