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"Разгром ВСУ за год": стали известны стратегические планы армии РФ

РФ накапливает резервы для продолжения наступления

сегодня, 00:35
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российская армия в тылу скапливает огромные резервы. Ее стратегический план – усилить наступательные действия, чтобы разгромить Вооруженные силы Украины в ближайшие год-полтора.

"Разгром ВСУ за год": стали известны стратегические планы армии РФ

Россия продолжает наступление. Фото из открытых источников

По словам военного эксперта российской оппозиционной "Новой газеты" Валерия Ширяева, соответствующую информацию он получил от двух действующих российских военачальников, отвечающих за участки фронтов в Украине.

"Один сказал: полный разгром ВСУ, если все пойдет так, как сейчас идет, возможен в течение года. А второй сказал: в течение года-полтора. Но все они оговорились: если не вмешаются какие-то политические процессы", — рассказал Валерий Ширяев.

По словам эксперта, российская армия рассчитывает через год-полтора дойти до левого берега Днепра.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что своим заявлением о возможности отправки в Украину иностранных военнослужащих президент Франции Эммануэль Макрон показал отсутствие единства в Европе, считает военный эксперт Николай Белесков. По словам эксперта, президент Франции — человек крайностей, долго выступавший за переговоры с РФ, а теперь поддерживающий самые радикальные решения.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский актер, известный адепт диктатора Владимира Путина и сторонник вторжения РФ в Украину Иван Охлобыстин неожиданно заявил, что в результате российской агрессии захваченные территории Донецкой области превратились в настоящую свалку. По словам Ивана Охлобыстина, российские власти отправляют на Донбасс актеров, политиков, комиков и блоггеров, чтобы они искупили вину перед Кремлем.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kPBPJG8HXEc
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