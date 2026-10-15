Разгром под Воронежем: украинский ракетный комплекс ликвидировал российские бомбардировщики

Военно-морские Силы Украины продемонстрировали исключительный уровень боевого мастерства и расширили географию применения отечественного ракетного вооружения, совершив успешный налет на стратегический авиационный объект в глубоком тылу Российской Федерации. Проведённая спецоперация позволила существенно подорвать возможности врага по совершению террористических нападений на линии боевого столкновения.

Су-34. Иллюстративное фото

В пресс-центре командования ВМС раскрыли детали ночной ракетной атаки и назвали точные потери противника.

"В ночь на 15 октября Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины береговым ракетным комплексом "Нептун" нанесли удар по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ, — официально сообщили в ведомстве, детализируя первые подтвержденные результаты успешного прилета. Военные моряки подчеркнули, что последствия оказались катастрофическими для авиаполка захватчиков: — В результате удара поражены шесть бомбардировщиков Су-34М. Также было поражено техническое оборудование для обеспечения полетов авиации, зафиксированы повторные детонации и пожар на территории аэродрома. Пока информация тщательно уточняется".

Уничтожение и повреждение самолетов этой модификации является значительным достижением для защиты украинского тыла и пехотных подразделений на передовой. Модифицированные самолеты Су-34М рассчитаны на одновременную транспортировку нескольких тяжелых фугасных и управляемых авиационных бомб (КАБ), а также ракет разного радиуса действия, оставаясь ключевым инструментом Кремля для обжига прифронтовых населенных пунктов.

Эксперты отмечают, что одновременное выведение из строя такого количества бортов и аэродромной инфраструктуры заставит врага экстренно пересмотреть свою логистику.

"Поражение враждебных Су-34М существенно ослабляет авиационный потенциал противника и снижает интенсивность применения тактической авиации в соответствующих направлениях фронта, — резюмировали в Военно-Морских Силах ВС Украины, заверив общество в последовательности своих действий. Офицеры флота подытожили: — Мы продолжаем наносить удары по военным объектам противника, последовательно ослабляя его боевые способности. Работаем дальше".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины сделал заявление, что Украина продолжит бить по российским НПЗ в ответ на атаки врага.