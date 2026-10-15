Разгром под Воронежем: украинский ракетный комплекс ликвидировал российские бомбардировщики

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Недилько Ксения
Военно-морские Силы Украины продемонстрировали исключительный уровень боевого мастерства и расширили географию применения отечественного ракетного вооружения, совершив успешный налет на стратегический авиационный объект в глубоком тылу Российской Федерации. Проведённая спецоперация позволила существенно подорвать возможности врага по совершению террористических нападений на линии боевого столкновения.
Су-34. Иллюстративное фото
В пресс-центре командования ВМС раскрыли детали ночной ракетной атаки и назвали точные потери противника.
Уничтожение и повреждение самолетов этой модификации является значительным достижением для защиты украинского тыла и пехотных подразделений на передовой. Модифицированные самолеты Су-34М рассчитаны на одновременную транспортировку нескольких тяжелых фугасных и управляемых авиационных бомб (КАБ), а также ракет разного радиуса действия, оставаясь ключевым инструментом Кремля для обжига прифронтовых населенных пунктов.
Эксперты отмечают, что одновременное выведение из строя такого количества бортов и аэродромной инфраструктуры заставит врага экстренно пересмотреть свою логистику.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины сделал заявление, что Украина продолжит бить по российским НПЗ в ответ на атаки врага.