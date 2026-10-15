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Розгром під Воронежем: український ракетний комплекс ліквідував російські бомбардувальники

Нищівний залп «Нептуна»: Військово-Морські Сили України уразили шість Су-34М на аеродромі у РФ

15 жовтня 2026, 11:49
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Недилько Ксения

Військово-Морські Сили України продемонстрували винятковий рівень бойової майстерності та розширили географію застосування вітчизняного ракетного озброєння, здійснивши успішний наліт на стратегічний авіаційний об'єкт у глибокому тилу Російської Федерації. Проведена спецоперація дозволила суттєво підірвати спроможності ворога щодо здійснення терористичних нападів на лінії бойового зіткнення.

Розгром під Воронежем: український ракетний комплекс ліквідував російські бомбардувальники

Су-34. Ілюстративне фото

У пресцентрі командування ВМС розкрили деталі нічної ракетної атаки та назвали точні втрати супротивника.

"У ніч на 15 жовтня Військово-Морські Сили Збройних Сил України береговим ракетним комплексом "Нептун" завдали удару по військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ, — офіційно повідомили у відомстві, деталізуючи перші підтверджені результати успішного прильоту. Військові моряки підкреслили, що наслідки виявилися катастрофічними для авіаполку загарбників: — Унаслідок удару уражено шість бомбардувальників Су-34М. Також було уражено технічне обладнання для забезпечення польотів авіації, зафіксовано повторні детонації та пожежу на території аеродрому. Наразі інформація ретельно уточнюється".

Розгром під Воронежем: український ракетний комплекс ліквідував російські бомбардувальники - фото 2

Знищення та пошкодження літаків цієї модифікації є вагомим здобутком для захисту українського тилу та піхотних підрозділів на передовій. Модифіковані літаки Су-34М розраховані на одночасне транспортування кількох важких фугасних і керованих авіаційних бомб (КАБів), а також ракет різного радіусу дії, залишаючись ключовим інструментом Кремля для випалювання прифронтових населених пунктів.

Експерти наголошують, що одночасне виведення з ладу такої кількості бортів та аеродромної інфраструктури змусить ворога екстрено переглянути свою логістику.

"Ураження ворожих Су-34М суттєво послаблює авіаційний потенціал противника та знижує інтенсивність застосування тактичної авіації на відповідних напрямках фронту, — резюмували у Військово-Морських Силах ЗС України, запевнивши суспільство у послідовності своїх дій. Офіцери флоту підсумували: — Ми продовжуємо завдавати ударів по військових об’єктах противника, послідовно послаблюючи його бойові спроможності. Працюємо далі".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України зробив заяву, що Україна продовжить бити по російським НПЗ у відповідь на атаки ворога.



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