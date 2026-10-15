Розгром під Воронежем: український ракетний комплекс ліквідував російські бомбардувальники

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Недилько Ксения
Військово-Морські Сили України продемонстрували винятковий рівень бойової майстерності та розширили географію застосування вітчизняного ракетного озброєння, здійснивши успішний наліт на стратегічний авіаційний об'єкт у глибокому тилу Російської Федерації. Проведена спецоперація дозволила суттєво підірвати спроможності ворога щодо здійснення терористичних нападів на лінії бойового зіткнення.
Су-34. Ілюстративне фото
У пресцентрі командування ВМС розкрили деталі нічної ракетної атаки та назвали точні втрати супротивника.
Знищення та пошкодження літаків цієї модифікації є вагомим здобутком для захисту українського тилу та піхотних підрозділів на передовій. Модифіковані літаки Су-34М розраховані на одночасне транспортування кількох важких фугасних і керованих авіаційних бомб (КАБів), а також ракет різного радіусу дії, залишаючись ключовим інструментом Кремля для випалювання прифронтових населених пунктів.
Експерти наголошують, що одночасне виведення з ладу такої кількості бортів та аеродромної інфраструктури змусить ворога екстрено переглянути свою логістику.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України зробив заяву, що Україна продовжить бити по російським НПЗ у відповідь на атаки ворога.