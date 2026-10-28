Разговор на 30 минут растянулся на полтора часа: в чем Путин попытался убедить европейцев

Телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаре Стёре, от которого ожидали обсуждения путей завершения войны против Украины, пошёл по неожиданному сценарию. По данным Financial Times, российский лидер большую часть беседы посвятил историческим аргументам, которыми Кремль объясняет происхождение конфликта, оставив вопросы немедленного прекращения огня практически без внимания.

Стубб и Стере. Фото: из открытых источников

Изначально на разговор отводили менее получаса, однако беседа продолжалась около 90 минут. Об этом Стубб рассказал финским СМИ. По сведениям трёх источников, знакомых с содержанием переговоров, Путин подробно излагал свою версию исторических событий и рассуждал о так называемых первопричинах конфликта — формулировке, которую российские власти регулярно используют для обоснования своей позиции по Украине.

Как отмечает Financial Times, такой формат общения продемонстрировал, насколько непросто европейским государствам добиваться конкретных договорённостей с Москвой. Вопрос немедленного прекращения огня, которое Киев рассматривает как необходимое условие для начала мирного урегулирования, в ходе беседы практически не обсуждался.

Североевропейские лидеры, по словам одного из собеседников издания, сознательно не перебивали российского президента во время его исторических рассуждений. Они хотели выяснить, насколько серьёзно Путин настроен на взаимодействие с Европой и существует ли пространство для предметных переговоров.

Этот контакт стал первым телефонным разговором российского лидера с представителями европейских союзников Украины с июля прошлого года, когда Путин общался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Однако сама продолжительность беседы ещё не означает продвижения к миру. Главный вопрос остаётся открытым: готова ли Москва обсуждать реальные условия прекращения войны или продолжит настаивать на собственном историческом объяснении происходящего, отодвигая конкретные шаги на второй план.

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