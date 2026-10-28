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Розмова на 30 хвилин розтягнулася на півтори години: у чому Путін спробував переконати європейців

Замість обговорення припинення вогню глава Кремля зосередився на середньовічній історії слов'ян та власному поясненні причин війни

28 жовтня 2026, 07:10
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Кравцев Сергей

Телефонна розмова Володимира Путіна з президентом Фінляндії Олександром Стуббом та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаре Стьоре, від якої очікували обговорення шляхів завершення війни проти України, пішла за несподіваним сценарієм. За даними Financial Times, російський лідер більшу частину бесіди присвятив історичним аргументам, якими Кремль пояснює походження конфлікту, залишивши питання негайного припинення вогню майже поза увагою.

Розмова на 30 хвилин розтягнулася на півтори години: у чому Путін спробував переконати європейців

Стубб та Стьоре. Фото: з відкритих джерел

Спочатку на розмову відводили менше півгодини, проте розмова тривала близько 90 хвилин. Про це Стубб розповів фінським ЗМІ. За даними трьох джерел, знайомих зі змістом переговорів, Путін докладно викладав свою версію історичних подій і міркував про так звані першопричини конфлікту — формулювання, яке російська влада регулярно використовує для обґрунтування своєї позиції щодо України.

Як зазначає Financial Times, такий формат спілкування продемонстрував, наскільки непросто європейським державам добиватися конкретних домовленостей із Москвою. Питання негайного припинення вогню, яке Київ розглядає як необхідну умову для започаткування мирного врегулювання, під час бесіди практично не обговорювалося.

Північноєвропейські лідери, за словами одного із співрозмовників видання, свідомо не перебивали російського президента під час його історичних міркувань. Вони хотіли з'ясувати, наскільки серйозно Путін налаштований на взаємодію з Європою і чи існує простір для предметних переговорів.

Цей контакт став першою телефонною розмовою російського лідера із представниками європейських союзників України з липня минулого року, коли Путін спілкувався з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Проте сама тривалість розмови ще означає просування до світу. Головне питання залишається відкритим: чи готова Москва обговорювати реальні умови припинення війни, чи продовжить наполягати на власному історичному поясненні того, що відбувається, відсуваючи конкретні кроки на другий план.

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Джерело: https://www.ft.com/content/a384acd1-c90c-4b71-bf7d-6c6e00bf9822?syn-25a6b1a6=1
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