Расстрельные списки РФ: генерал разведки сообщил, был ли в них Парубий

Российская пропаганда с 2014 года активно распространяла месседж о том, что Андрей Парубий чуть ли не личный враг Путина. Безусловно, он находился в расстрельных списках врага. Об этом в программе Наталии Мосейчук "Час перемовин настав. Мосейчук Podcast" на YouTube-канале рассказал начальник ГУР МОУ (2015-2016), председатель Службы внешней разведки Украины (2020-2021), генерал-лейтенант Валерий Кондратюк.

Андрей Парубий. Фото: из открытых источников

"Ответственная за составление таких списков Федеральная служба безопасности России, формирующая такие списки, вербует агентуру, а затем подключается ГРУ. Проведение диверсий, взрывов. Используются уголовные преступные группировки или частные компании… В случае Парубия был завербованный человек, который был заинтересован в личном мотиве, найти тело погибшего сына. Было передано оружие, инструктаж", — рассказал генерал.

Отвечая на вопрос, видел ли он эти списки, Кондратюк сказал, что знал о том, что эти списки известны иностранным партнерам и они разведку предупреждали.

"По сути списки составлялись по каждому региону, каждой области и там были не только бывшие герои Майдана, была практически часть населения, люди качественного влияния, авторитета, которые стояли на основе украинской государственности, они попадали сразу во все списки. Военные тоже есть в этих списках. Генералитет, очевидно, тоже мог быть. Журналисты были там в первую очередь. Олигархи, они умеют со всеми договариваться", — объяснил генерал.

Также генерал разведки рассказал, есть ли подобные списки ликвидации врагов у Главного управления разведки Украины, у СБУ, и должна ли ликвидация врагов соглашаться на самом высоком уровне.

"Такая работа ведется. Ответственность не всегда может наступить юридически. И когда есть возможность дотянуться правосудию, Украина использует все возможности, чтобы такой враг перестал существовать", — подчеркнул Валерий Кондратюк.

