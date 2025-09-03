Кто заврался: в Раде рассказали, что не так с мотивами убийства Парубия

Сначала СМИ активно распространяли историю об отце в отчаянии, который хочет искать сына и потому готов пойти на все, ради этого – даже на убийство известного политика. Однако эта история как минимум удивительна. Об этом рассказал нардеп Николай Княжицкий.

Убийство Андрея Парубия. Фото: из открытых источников

"Я знаю маму "Лемберга", Михаила, пропавшего без вести. Она известная писательница и фотография. Сотрудничает с Эспрессо. Я видел и самого Миши. Они с группой львовян приехали тогда в 206 бат добровольцами. Батальон формировали в штабе нашей партии на Лаврской. Мы все, депутаты ЕС записались туда в начале. Там же был и Андрей Парубий. Его фото в форме с оружием на блокпостах с тех пор. И Андрей, и Михаил и его мама Елена – патриоты Украины. Как и Кристина Парубий, племянница Андрея, которая не раз в эфире "Эспрессо" представляла книгу о Лемберге и мероприятиях в его честь. И так – они с Андреем Парубием в начале войны были вместе в одной части", – рассказал нардеп.

При этом он обращает внимание, что отца Лэмберга никто не знал и не видел. Он ушел из семьи 27 лет назад. У него был второй ребенок во втором браке, который он тоже оставил и имел производство за неуплату алиментов.

Николай Княжицкий подчеркивает, поэтому рассказ о любящем отце- выдумка и легенда, а вот как объект для вербовки и сценария это действительно идеальный.

Читайте на портале "Комментарии" — во Львове днем 30 августа был убит народный депутат от Европейской солидарности и бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий. По данным полиции, сегодня около полудня на 102 поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Реагируя на событие, президент Владимир Зеленский заявил, что все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы. Какие могут быть причины убийства Андрея Парубия? Может ли это быть системная работа злоумышленников, учитывая, что в том же Львове не так давно была убита Ирина Фарион? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



