Кто заврался: в Раде рассказали, что не так с мотивами убийства Парубия

Сначала СМИ активно распространяли историю об отце в отчаянии, который хочет искать сына и потому готов пойти на все, ради этого – даже на убийство известного политика. Однако эта история как минимум удивительна. Об этом рассказал нардеп Николай Княжицкий.
Убийство Андрея Парубия. Фото: из открытых источников
При этом он обращает внимание, что отца Лэмберга никто не знал и не видел. Он ушел из семьи 27 лет назад. У него был второй ребенок во втором браке, который он тоже оставил и имел производство за неуплату алиментов.
Николай Княжицкий подчеркивает, поэтому рассказ о любящем отце- выдумка и легенда, а вот как объект для вербовки и сценария это действительно идеальный.
Читайте на портале "Комментарии" — во Львове днем 30 августа был убит народный депутат от Европейской солидарности и бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий. По данным полиции, сегодня около полудня на 102 поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Реагируя на событие, президент Владимир Зеленский заявил, что все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы. Какие могут быть причины убийства Андрея Парубия? Может ли это быть системная работа злоумышленников, учитывая, что в том же Львове не так давно была убита Ирина Фарион? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.