Расстрел русских военных. Первый комментарий от официального лица Украины



















Первым официальным лицом, прокомментировавшим ситуацию с расстрелом российских военных оказался советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Youtube-канал Марка Фейгина.

Российские военнопленные. Фото: из открытых источников

В середине ноября в сеть попало видео, на котором якобы украинские военные расстреливают российских пленных. На видео россияне сдаются в плен, после чего слышны выстрелы. На следующих кадрах видны мертвые военнопленные. Власти России мгновенно обвинили Украину в казни военных РФ.

Алексей Арестович во время разговора с Марком Фейгиным сообщил, что первыми огонь отрыли россияне. Конкретно это привело к погибели солдат армии РФ. Арестович также заявил, что в настоящее время продолжается служебное расследование инцидента.

Власти Украины пока не подтвердили подлинность обнародованного видео, которое распространяется в Telegram – каналах. Кроме того, сам момент расстрела не попал на видео.

Кроме российского министерства обороны, которое назвало инцидент "кровавой расправой", власти РФ заявили, что обратились в международные организации из-за якобы "расстрел пленных".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что автомобиль коллаборанта Стремоусова содержит следы от пуль. Это видно на опубликованных фото после аварии.

Также "Комментарии" писали о российском военном, который снова ушел на фронт. В начале полномасштабного вторжения бурят оказался в украинском плену, через несколько недель его обменяли на украинских военных. Осенью стало известно, что россиянин снова пошел воевать против Украины, но теперь уже погиб.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!