Расстрел мирных жителей в Селидово: Дмитрий Лубинец отреагировал

В городе Селидово, Донецкой области, появились сообщения о вероятном убийстве двух гражданских женщин российскими военными. Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, отреагировал на эту информацию и обратился в международные организации, в частности ООН и Красный Крест, с просьбой вмешаться.

Дмитрий Лубинец

Лубинец отметил, что если подтвердится факт расстрела мирных жителей, это будет не только нарушением прав человека, но и грубым нарушением законов и правил войны, установленных Женевской конвенцией. По его словам, виновные обязательно должны быть привлечены к ответственности.

"Я уже направил письма международным организациям и жду их реакции. РФ совершает преступления каждый день в Украине! Агрессора нужно остановить сейчас! Преступников нужно наказать уже сейчас," — подчеркнул Лубинец.

Он подчеркнул, что Украина ожидает скорых и решительных действий от международного сообщества, чтобы привлечь к ответственности виновных в совершенных преступлениях и остановить агрессора.

Ранее "Комментарии" писали, что в украинском городе Селидово на Донетчине российские оккупационные войска прибегают к массовым убийствам мирного населения. Об этом сообщил офицер Вооруженных Сил Украины с позывным "Алексом" через свой Telegram-канал "Офицер". По его словам, после патрулирования территорий города с помощью дронов были обнаружены многочисленные тела в гражданской одежде, разбросанные по частному сектору.

Напомним, что российские войска заняли еще один населенный пункт – село Левадное. Такие данные обнародовали аналитики проекта DeepState. По их словам, враг также активизировался у нескольких других населенных пунктов — Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе.