Рассмотрение законопроекта о мобилизации переносят. В Раде назвали новый срок

По информации нардепа Алексея Гончаренко, в этом месяце законопроект о мобилизации во втором чтении не будет рассматриваться в Верховной Раде.

Алексей Гончаренко

"Мобилизационный закон задерживается. По реалистическому сценарию — рассмотрение будет где-то в начале марта",

– написал он в своем Telegram.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в первом чтении "авансом". Депутаты из разных фракций и групп рассказывали о том, что им не нравится в документе и что нужно изменить с помощью правок.

В первую очередь нардепы критиковали отсутствие полноценной демобилизации. По их словам, властям вроде бы выгодно держать военных на фронте, чтобы не возмущать общество новой усиленной мобилизацией.

Кроме того, народные депутаты критиковали рост полномочий ТЦК, которые получают право привлекать к ответственности уклонистов. В частности, через суд, например, могут быть наложены арест на имущество военнообязанного. Как отметили юристы и сами нардепы, это положение не имеет ничего общего с Конституцией и законами Украины.

Также "Комментарии" рассказывали, что народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк считает, что законопроект №10449 об усилении мобилизации в Украине может быть принят в начале марта, а начнет действовать с апреля 2024 года. Таким образом, народный депутат ожидает, что законопроект об усилении мобилизации будет во второй раз проголосован в Верховной Раде до конца февраля, а подписанный президентом Украины будет уже в марте. Таким образом, законопроект вступит в действие в начале апреля. Правда, как отметил нардеп, речь идет только о предварительном прогнозе, ведь в Верховной Раде все может измениться.





