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Рашисты рассказали о значительных потерях

Одно из известных формирований рашистов потеряло до половины личного состава убитыми и ранеными

сегодня, 21:32
Автор:
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Константин Куликов
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Батальон "Восток", сформированный из сепаратистов Донбасса и прикомандированных к нему рашистов РФ, потерял до половины своего личного состава с момента вторжения в Украину. Об этом, как сообщают "Комментарии", признаются рашисты и их командир Александр Ходаковский в социальных сетях.

Рашисты рассказали о значительных потерях

Навоевался

"С началом операции наш батальон, командование которого точно нельзя упрекнуть в расточительности, потерял двухсотыми  тридцать одного человека. Сто пятьдесят один человек в ходе боевых действий получили ранения — многие лишились здоровья безвозвратно и не смогли снова стать в строй, — пишут рашисты.


По их словам, они первоначально рассчитывали, что будут действовать во "втором эшелоне", но вместо этого российское командование бросило их в самое пекло.

"Мы оказались на передовых позициях и не покидаем их до сих пор. Мы рубились за Мариуполь, воюем теперь в степях", — признаются рашисты, чей состав значительно прорядили Силы обороны Украины.

При этом, по их признанию, руководство российской армии оставило их почти без наград. Они получили от россиян "всего восемь" государственных наград.

Обычно в среднем батальон в зависимости от рода войск может насчитывать от 250 до 950 человек. Впрочем, бывают батальоны численностью около 100 человек.

Тем временем, в Кремле открестились от предложения взорвать ядерную бомбу над Сибирью.

Венгрия на сессии Генеральной ассамблеи ООН поругалась с Кремлем из-за учебника по истории РФ.

А россияне утопили свой истребитель. При посадке на авианосец российский истребитель Су-33 упал в море. 



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