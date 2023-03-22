Рашисты продолжают принудительную мобилизацию: обещают жилье

На временно оккупированной территории Украины российские оккупанты продолжают принудительные мобилизационные меры. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию замминистра обороны Анну Маляр.

В "ЛДНР" триває примусова мобілізація

В частности, в Старобельске, Счастье, Новоайдаре, Нижнетеплом, Новопскове Луганской области объявлен очередной этап масштабной военной подготовки российских оккупационных войск с проведением в весенне-летний период мобилизационных учений. К участию в указанных мобилизационных мероприятиях российскими оккупантами предполагается призвать все местное мужское население призывного возраста (прежде всего, получивших гражданство РФ и так называемой ЛНР).

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При этом оккупанты для мотивирования потенциальных призывников к службе в российских оккупационных войсках обещают передавать им принудительно отчужденное жилье граждан Украины, вынужденно покинувших временно оккупированную территорию. В свою очередь, мужчины, осознавая перспективу попасть на фронт после прохождения военной подготовки, увольняются с работы и меняют место жительства.

Напомним, что Россия планирует к маю мобилизовать около 400 тысяч человек. Активизировал вербовку и глава ЧВК "Вагнер", который хочет собрать около 30 тысяч человек. По мнению экспертов, Россия при достижении своих целей полагается на свое преимущество в численности. Это так называемая экстенсивная тактика.

Кроме этого, причиной мобилизации является попытка сдержать вероятное украинское контрнаступление. Глава ЧВК "Вагнер" даже сказал, когда он начнется, а также его замысел. По его словам, украинские силы попытаются окружить вагнеровцев, изолировав от остальных ВС РФ. Учитывая это, он публично попросил помощи у Шойгу.