Рашисты понемногу проводят «административную эвакуацию», - Гуменюк

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Моесеенко Валентина
Ситуация в Южном направлении остается напряженной, но контролируемой Силами обороны Украины. Россияне продолжают подлые обстрелы правобережья, вместе с тем в Скадовске на Херсонщине уже начали "административную эвакуацию", рассказала в Телеэфире начальница Объединенного координационного прессцентра сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк, пишут "Комментарии".
Административная эвакуация рашистов
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Продолжаются обстрелы армией РФ из Кинбурнской косы, но Силы обороны Украины планомерно уничтожают российскую технику, склады и личный состав. Противник пытается искать новые способы воздействия на мирное население.
Кроме того, в Скадовске россияне уже начали "административную эвакуацию". Оккупанты пытаются углубиться в направлении Крыма.
Как писали ранее "Комментарии", пропагандисты на российском телевидении заявляют, что могут проиграть войну в Украине из-за западного оружия.
Также "Комментарии" писали, что Российская Федерация боится покупать ракеты у Ирана, ведь Украина может получить мощное оружие – союзники предоставят ракеты ATACMS радиусом поражения до 300 км.
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