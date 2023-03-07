Рашисты понемногу проводят «административную эвакуацию», - Гуменюк

Ситуация в Южном направлении остается напряженной, но контролируемой Силами обороны Украины. Россияне продолжают подлые обстрелы правобережья, вместе с тем в Скадовске на Херсонщине уже начали "административную эвакуацию", рассказала в Телеэфире начальница Объединенного координационного прессцентра сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк, пишут "Комментарии".



Административная эвакуация рашистов

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Продолжаются обстрелы армией РФ из Кинбурнской косы, но Силы обороны Украины планомерно уничтожают российскую технику, склады и личный состав. Противник пытается искать новые способы воздействия на мирное население.

“Мы продолжаем свою боевую работу и при поддержке ракетно-артиллерийских сил и авиации воздушных сил был отработан обстрел левого берега. Там, где были выверены координаты, в результате уничтожен вражеский танк, склад с боеприпасами и количество рашистов уменьшилось на 12 человек. Таким образом, наша работа хоть и усложнена тем, что они прячутся за мирным населением, но результативна”, — сказала Гуменюк.

Кроме того, в Скадовске россияне уже начали "административную эвакуацию". Оккупанты пытаются углубиться в направлении Крыма.

"У них проводится "административная эвакуация". Это значит, что они выводят свои пункты управления, вывозят административные центры, представители коллаборационной власти пытаются эвакуировать то, что им дорого. Та полоса, не менее 20 километров, над освобождением которой мы работаем, чтобы она была очищена от врага, она их и беспокоит. Они пытаются углубиться в направлении Крыма и отступают за границы обороны, которые оборудовали себе накануне”, — добавила Гуменюк.

Как писали ранее "Комментарии", пропагандисты на российском телевидении заявляют, что могут проиграть войну в Украине из-за западного оружия.

Также "Комментарии" писали, что Российская Федерация боится покупать ракеты у Ирана, ведь Украина может получить мощное оружие – союзники предоставят ракеты ATACMS радиусом поражения до 300 км.