Рашисты обстреляли стоящих в очереди гражданских людей на Херсонщине

Армия страны-террористки в очередной раз нарушила нормы международного гуманитарного права, обстреляв деоккупированную территорию Херсонщины, пишут "Комментарии".



Армия РФ обстреляла очередь за гуманитаркой

По информации правоохранителей, в Бериславском районе Херсонской области, российские войска ударили беспилотниками по гражданским людям вблизи школы, стоявших в очереди за гуманитарной помощью.

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Как следствие — девять мирных жителей получили ранения, среди них и несовершеннолетний ребенок. Кроме того, взрывом повреждений или террористы и несколько объектов гражданской инфраструктуры.

А за прошедшие сутки, по информации Херсонской областной военной администрации, российская армия 87 раз обстреляла Херсонщину. По мирным населенным пунктам области выпустили около 500 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА. Херсон россияне атаковали дважды. В городе повреждены частные и многоквартирные дома. За прошедшие сутки 11 гражданских получили ранения, среди них – годовалый малыш. Ребенку обломками стекла ранило лицо и уши. Сейчас мальчик находит в больнице, его жизни ничего не угрожает.

На портале "Комментарии" говорилось, что ночью оккупанты ударили по центру Запорожья. Есть попадание в многоэтажку. Разрушены 3, 4, 5 этажа.

Как ранее писали "Комментарии", в Херсоне обнаружили 20 мест пыток, где рашисты издевались над украинцами. Там подвергали пыткам военных, журналистов, волонтеров и других несогласных с российским оккупационным режимом. По меньшей мере, 400 человек считаются пропавшими, а сотни, вероятно, были замучены и убиты. Места, где пытали украинцев, удалось обнаружить с помощью тех, кому удалось бежать из российских изоляторов.

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