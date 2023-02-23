Рашисты начали формировать в Украине "всероссийский корпус спасателей" - Генштаб

В Мелитополе Запорожской области, в местной школе, для детей со всего города якобы на "добровольной основе" планируется принятие присяги "юнармейцев". Об этом сообщают "Комментарии", со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ. По данным украинских военных, на базе указанного учебного заведения оккупанты также планируют создать так называемый "всероссийский корпус спасателей".

Окупанти в Мелітополі промивають мізки дітям

"Юнармия" – российская молодежная милитарная организация, созданная в 2016 году министерством обороны РФ. В нее принимают детей от 8 лет, которых учат пользоваться оружием, водят на экскурсии в воинские части и склоняют к идеологии "русского мира". Эксперты сравнивают эту организацию с нацистским гитлерюгендом. 20 марта 2022 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что Россия намерена отправить 17-18-летних юнармейцев участвовать в российском вторжении в Украину и опубликовало соответствующий приказ. В связи с российским вторжением в Украину в 2022 году 21 июля 2022 года Европейский Союз ввел санкции против "Юнармии".

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Кроме того, рашисты, используя гуманитарный кризис в оккупированном Мелитополе, склоняют местных жителей за продовольственные пайки к оборудованию позиций вокруг города.

Напомним, что сегодня стало известно, что рашисты осуществляют поквартирный обход помещений в Мелитополе, во время которого требуют предъявить оригиналы документов, удостоверяющих право собственности на квартиру. Тем, кто не может этого сделать угрожают выселением для вселения в их квартиры русских мобилизованных. Также оккупанты агитируют жителей сел Мелитопольского района эвакуироваться или переселяться в бомбоубежища.



