Рашистский «Царь-окоп»: Неудовлетворенность тактики россиян

Польза от 70-километрового окопа, который российская оккупационная армия вырыла в Запорожской области из-за страха перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины, практически нулевая. Такое мнение в Телеэфире высказал военный обозреватель Денис Попович.



Польза от созданного россиянами в Запорожской области 70-километрового "Царь-Окопа" практически нулевая

Другого назначения, как оборона, у окопа нет. И, безусловно, он был выкопан из страха перед контрнаступлением. Причем этот страх, как мы знаем, у них присутствовал и в прошлом, осенью, как раз по итогам наших контрнаступательных действий в Херсонской области, и раньше — в Харьковской области. Мы же помним, что этот окоп был вырыт как раз в осенние месяцы, то есть сентябрь-октябрь… Его практическое назначение почти нулевой, поскольку этот окоп, это больше похоже на огромный противотанковый ров. Он должен быть как-то обеспечен, чем-то наполнен, либо противотанковыми заграждениями, либо людьми, которые будут контролировать его, охранять, отражать танки, отражать пехоту противника. Ну, то есть какие-то еще должны быть дополняющие его элементы… Сам по себе окоп, как щель земли, он совершенно бессмыслен в том случае, если там действительно будет наступление. Его можно преодолеть и, в общем-то, пойти дальше. Много времени это не займет, — сказал Попович.

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Обозреватель отметил, что россияне концентрируют фортификационные сооружения больше в Запорожской области, потому что в Херсонской области российская армия находится за Днепром, представляющим собой довольно существенную преграду. По словам Поповича, огромный окоп является частью масштабной фортификации, которая находится в окрестностях Мелитополя, и в окрестностях Бердянска, и вблизи Мариуполя. При этом русская оккупационная армия продолжает укреплять местность, готовясь к обороне.

Есть информация о подготовке россиянами эвакуации населения из оккупированных населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей.

“Эвакуация там готовится, об этом есть соответствующие свидетельства. Но говорить о том, что это "жест доброй воли", я бы не торопился по той простой причине, что пока оно слабо коррелируется с реальными действиями, а действия таковы, что они готовятся к обороне и, как мы уже говорили выше, они там роют фортификационные сооружения. Какие-то из них имеют смысл, некоторые из них большого смысла не имеют, как этот ров, о котором мы вели разговор”, — сказал Попович.

Напомним, "Комментарии" писали, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не планирует прекращать военные действия в Украине, в том числе и на Пасху.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что оккупационные войска не оставляют попыток захватить как можно больше территорий Украины. Однако благодаря искусной работе ВСУ они ежедневно несут бешеные потери.

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