Рашистский «Царь-окоп»: Неудовлетворенность тактики россиян

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Моесеенко Валентина
Польза от 70-километрового окопа, который российская оккупационная армия вырыла в Запорожской области из-за страха перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины, практически нулевая. Такое мнение в Телеэфире высказал военный обозреватель Денис Попович.
Польза от созданного россиянами в Запорожской области 70-километрового "Царь-Окопа" практически нулевая
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Обозреватель отметил, что россияне концентрируют фортификационные сооружения больше в Запорожской области, потому что в Херсонской области российская армия находится за Днепром, представляющим собой довольно существенную преграду. По словам Поповича, огромный окоп является частью масштабной фортификации, которая находится в окрестностях Мелитополя, и в окрестностях Бердянска, и вблизи Мариуполя. При этом русская оккупационная армия продолжает укреплять местность, готовясь к обороне.
Есть информация о подготовке россиянами эвакуации населения из оккупированных населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей.
Напомним, "Комментарии" писали, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не планирует прекращать военные действия в Украине, в том числе и на Пасху.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что оккупационные войска не оставляют попыток захватить как можно больше территорий Украины. Однако благодаря искусной работе ВСУ они ежедневно несут бешеные потери.
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