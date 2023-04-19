Рашистские пропагандисты в истерике: Что их пугает

Для россиян Буданов – большая проблема. Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов недавно дал несколько интервью разным изданиям. Такая активность главы украинской разведки может быть не случайной, пишут "Комментарии" со ссылкой на политтехнолога Бориса Тизенгаузена. По мнению эксперта, не только прогнозы Кирилла Буданова, но и его активность в медиапространстве может свидетельствовать о будущих хороших новостях.

После прогнозов Буданова пропагандисты еще неделю сражаются в истерике

Глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов рассказал на днях, что попытка зимнего наступления россиян была провальной. Он добавил, что в ближайшее время у России не будет ресурсов для новых наступательных действий.

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"Хард-прогнозы – это хорошо, главное, чтобы они совпадали с реальными достижениями. Но Буданов обычно в своих прогнозах очень точен", – сказал Борис Тизенгаузен.

По его словам, Кирилл Буданов активно общается с медиа перед какими-нибудь важными событиями. В частности, это было месяц назад, перед танковым "Рамштайном". По его результатам, Украине предоставили боевые танки Leopard 2.

Сейчас частично начал реализовываться авиационный "Рамштайн", говорится о передаче Украине МиГ. Но дальше поставки авиации могут стать еще более качественными. По мнению Тизенгаузена, глава ГУР МО является большой проблемой и болью для всего российского истеблишмента.

"Когда Буданов выходит с прогнозами, еще неделю пропагандисты с пеной во рту дерутся в истерике, разбирая его интервью", – подчеркнул политтехнолог.

Во всех своих прошлых прогнозах Кирилл Буданов был очень точным, и его слова совпадали с тем, что мы наблюдали на поле боя. Поэтому, по всей вероятности, и на этот раз глава украинской разведки четко очертил наши цели и рассказал о перспективах контрнаступления, которые в скором будущем станут реальностью.

Напомним, речь шла на портале "Комментарии" и о том, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что подготовка к контрнаступлению Украины идет по графику, а Россия перешла к стратегической оборонной операции.

Как писали "Комментарии", на днях Президент провел Ставку: обеспечение ВСУ вооружением и ситуация на передовой – главные темы заседания.

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