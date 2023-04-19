logo

BTC/USD

29378.12

ETH/USD

1989.41

LTC/USD

94.57

USD/UAH

37.88

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Рашистские пропагандисты в истерике: Что их пугает
commentss НОВОСТИ Все новости

Рашистские пропагандисты в истерике: Что их пугает

Кирилл Буданов активно общается с медиа перед какими-нибудь важными событиями

сегодня, 15:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Белоокая Ира

Для россиян Буданов – большая проблема. Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов недавно дал несколько интервью разным изданиям. Такая активность главы украинской разведки может быть не случайной, пишут "Комментарии" со ссылкой на политтехнолога Бориса Тизенгаузена. По мнению эксперта, не только прогнозы Кирилла Буданова, но и его активность в медиапространстве может свидетельствовать о будущих хороших новостях.

Рашистские пропагандисты в истерике: Что их пугает

После прогнозов Буданова пропагандисты еще неделю сражаются в истерике

Глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов рассказал на днях, что попытка зимнего наступления россиян была провальной. Он добавил, что в ближайшее время у России не будет ресурсов для новых наступательных действий.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Хард-прогнозы – это хорошо, главное, чтобы они совпадали с реальными достижениями. Но Буданов обычно в своих прогнозах очень точен", – сказал Борис Тизенгаузен.

По его словам, Кирилл Буданов активно общается с медиа перед какими-нибудь важными событиями. В частности, это было месяц назад, перед танковым "Рамштайном". По его результатам, Украине предоставили боевые танки Leopard 2.

Сейчас частично начал реализовываться авиационный "Рамштайн", говорится о передаче Украине МиГ. Но дальше поставки авиации могут стать еще более качественными. По мнению Тизенгаузена, глава ГУР МО является большой проблемой и болью для всего российского истеблишмента.

"Когда Буданов выходит с прогнозами, еще неделю пропагандисты с пеной во рту дерутся в истерике, разбирая его интервью", – подчеркнул политтехнолог.

Во всех своих прошлых прогнозах Кирилл Буданов был очень точным, и его слова совпадали с тем, что мы наблюдали на поле боя. Поэтому, по всей вероятности, и на этот раз глава украинской разведки четко очертил наши цели и рассказал о перспективах контрнаступления, которые в скором будущем станут реальностью.

Напомним, речь шла на портале "Комментарии" и о том, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что подготовка к контрнаступлению Украины идет по графику, а Россия перешла к стратегической оборонной операции.

Как писали "Комментарии", на днях Президент провел Ставку: обеспечение ВСУ вооружением и ситуация на передовой – главные темы заседания.

Читайте на страницах "Комментариев" — ВСУ вместе с войсками 13 стран участвуют в учениях в Швеции.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!