Расчеловечивание или справедливая эмоция: почему украинцы радуются теракту в Москве

Россияне, ставшие жертвами теракта в концертном зале в Москве, получили бумеранг истории, считает политтехнолог Олег Постернак.

Неизвестные устроили стрельбу в Москве. Фото из открытых источников

"Снова пошла искусственная дискуссия о расчеловечиванию, корни которой лишь в желании ее инициаторов устроиться на время в лагере декоративной справедливости и побыть словно более моральными и прогрессивными по сравнению с теми, кто имеет право на сатисфакцию. Пусть даже руками других врагов Российского Рейха", – отметил Олег Постернак.

Политтехнолог считает, что украинцы имеют полное право на эмоцию возмездия и оценку теракта в "Крокусе" как справедливую.

"Россияне – гражданская масса государства, которое воюет против украинцев и Украины. Они поддерживают в подавляющем большинстве войну и физическое уничтожение украинцев. Они посеяли кровавый молох войны. Они соучастники государственного терроризма и преступлений Путина — их "вожака", которого они вроде бы избрали. И получают бумеранг истории. В форме терроризма международных групп. В виде терроризма своих же спецслужб, направленных против гражданской массы рабов и подданных", — добавил эксперт.

Как известно, в России неизвестные люди в камуфляже открыли огонь в концертном зале "Крокус сети холла", который находится на северо-западе Москвы. В результате теракта погибли более 130 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель секретаря СНБО РФ Дмитрий Медведев прокомментировал стрельбу в концертном зале "Крокус сети холла" на северо-западе Москвы, в результате которой убиты более 130 человек. Он заявил, что все причастные к теракту должны быть уничтожены, в том числе официальные лица государства, которое кремлевский режим определит ответственным за организацию теракта.