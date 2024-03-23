Расчеловечивание или справедливая эмоция: почему украинцы радуются теракту в Москве

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Марьян Ощановский
Россияне, ставшие жертвами теракта в концертном зале в Москве, получили бумеранг истории, считает политтехнолог Олег Постернак.
Неизвестные устроили стрельбу в Москве. Фото из открытых источников
"Снова пошла искусственная дискуссия о расчеловечиванию, корни которой лишь в желании ее инициаторов устроиться на время в лагере декоративной справедливости и побыть словно более моральными и прогрессивными по сравнению с теми, кто имеет право на сатисфакцию. Пусть даже руками других врагов Российского Рейха", – отметил Олег Постернак.
Политтехнолог считает, что украинцы имеют полное право на эмоцию возмездия и оценку теракта в "Крокусе" как справедливую.
Как известно, в России неизвестные люди в камуфляже открыли огонь в концертном зале "Крокус сети холла", который находится на северо-западе Москвы. В результате теракта погибли более 130 человек.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель секретаря СНБО РФ Дмитрий Медведев прокомментировал стрельбу в концертном зале "Крокус сети холла" на северо-западе Москвы, в результате которой убиты более 130 человек. Он заявил, что все причастные к теракту должны быть уничтожены, в том числе официальные лица государства, которое кремлевский режим определит ответственным за организацию теракта.
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Сергій
сегодня, 22:57
А чому писака цієї статті вважає, що Українці РАДІЮТЬ цій події??? Українці - не рашисти, які РАДІЮТЬ коли їхні ракети та бомби вбивають мирне населення і дітей, але то РАШИСТИ. Доки журналісти будуть писати - російські війська, росіяни, а не російсько-фашистські окупанти, Нацисти російсько-фашистської федераціїї, доти рашисти і все їхнє населення будуть вбивати Українців та бажати знищення Українців, як Народ.