Реформа Государственного бюро расследований станет одним из ключевых требований для получения Украиной масштабного финансового пакета помощи от Европейского Союза в пределах €90 млрд. Речь идет о комплексном обновлении института, предусматривающем его фактическую перезагрузку по аналогии с реформой Бюро экономической безопасности. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, соответствующие изменения планируют включить в программу Ukraine Facility на 3-4 квартал 2026 года. По его словам, это станет одним из обязательных этапов выполнения обязательств Украины перед ЕС в рамках долгосрочного финансирования.

Фото: из открытых источников

Информация о новых условиях подтверждается источниками в правительственных структурах и дипломатических кругах. Они отмечают, что обновление ДБР является частью более широкого пакета реформ, которые Украина должна реализовать для обеспечения стабильного поступления международной финансовой поддержки.

Железняк подчеркнул, что реформа предполагает не только изменения в управлении, но и обновление подходов к работе ведомства, в частности, повышение эффективности и прозрачности его деятельности. По его словам, без выполнения этих условий получение средств от ЕС будет невозможным.

Программа Ukraine Facility содержит четко определенный график реформ и финансовых траншей на несколько лет вперед. Ее реализация должна обеспечить Украине стабильное финансирование, необходимое для поддержки экономики, восстановления инфраструктуры и укрепления государственных институций.

В то же время, в Европейском Союзе продолжаются консультации по окончательному разблокированию кредитного пакета в размере €90 млрд. Украинская сторона подтверждает, что переговоры находятся на активной стадии, а обсуждение условий проходит в конструктивном формате.

Портал "Комментарии" уже писал, что во время выступления на форуме Sedona Forum Института Маккейна руководитель Офиса президента Кирилл Буданов обратился к американской аудитории с тезисом о стратегической взаимозависимости Украины и США. Он подчеркнул, что будущая сила Соединенных Штатов будет в значительной степени определяться глубиной партнерства с Украиной и общей способностью противодействовать глобальным угрозам.