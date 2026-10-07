Ракеты меняли курс: какая область оказалась в эпицентре удара РФ

Россия утром 7 октября нанесла массированный удар по Полтавской области, одновременно применяя ударные беспилотники и крылатые ракеты. В регионе раздалась серия взрывов, в частности в районе Кременчуга. Об атаке сообщили Полтавская областная военная администрация и Воздушные силы ВСУ.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

По данным Воздушных сил, в воздушном пространстве над Полтавщиной находилось несколько групп крылатых ракет. Их движение фиксировали с северного направления – в сторону Полтавы, Диканьки и Кременчуга.

Ситуация оставалась динамичной: часть ракет в ходе полета меняла направление движения. Военные продолжали информировать жителей об угрозе и призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

На фоне ракетной атаки область также подвергалась ударам беспилотниками. Таким образом, российские войска использовали сразу несколько типов воздушного вооружения, создав комбинированную угрозу для региона.

Мощные взрывы слышали не только на Полтавщине. Серия взрывов прозвучала также в Александрии Кировоградской области. Информация о последствиях атаки на момент первых сообщений уточнялась.

Местные власти призвали жителей оставаться в укрытиях и не покидать их до официального завершения воздушной тревоги. Граждан также предупреждают о необходимости соблюдать информационную тишину и не публиковать сведения о работе украинской противовоздушной обороны или местах попаданий.

Атака продолжается на фоне массированного воздушного удара по Украине. Оперативная обстановка в Полтавской и соседних областях может меняться, поэтому власти и военные продолжают обновлять информацию по мере поступления данных.

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