Ракети змінювали курс: яка область опинилася в епіцентрі удару РФ

Росія вранці 7 жовтня завдала масованого удару по Полтавській області, одночасно застосовуючи ударні безпілотники та крилаті ракети. У регіоні пролунала серія вибухів, зокрема в районі Кременчука. Про атаку повідомили Полтавська обласна військова адміністрація та Повітряні сили ЗСУ.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

За даними Повітряних сил, у повітряному просторі над Полтавщиною було кілька груп крилатих ракет. Їхній рух фіксували з північного напрямку – у бік Полтави, Диканьки та Кременчука.

Ситуація залишалася динамічною: частина ракет під час польоту змінювала напрямок руху. Військові продовжували інформувати мешканців про загрозу та закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

На тлі ракетної атаки область також зазнавала ударів безпілотниками. Таким чином, російські війська використали відразу кілька типів повітряного озброєння, створивши комбіновану загрозу регіону.

Потужні вибухи чули не лише на Полтавщині. Серія вибухів пролунала також у Олександрії Кіровоградської області. Інформація про наслідки атаки на момент перших повідомлень уточнювалася.

Місцева влада закликала мешканців залишатися в укриттях і не залишати їх до офіційного завершення повітряної тривоги. Громадян також попереджають про необхідність дотримуватися інформаційної тиші та не публікувати відомості про роботу української протиповітряної оборони або місця потрапляння.

Атака продовжується на тлі масованого повітряного удару по Україні. Оперативна обстановка в Полтавській та сусідніх областях може змінюватися, тому влада та військова продовжують оновлювати інформацію в міру надходження даних.

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