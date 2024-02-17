Ракеты KN-23 из КНДР: почему серьезная опасность для Украины

Россия во время ракетных атак на Украину использовала по меньшей мере 24 баллистических ракеты, предварительно, производства КНДР (KN-23/KN-24). Об этом сказал украинский генпрокурор Андрей Костин в комментарии журналистам. В чем главная опасность для Украины в применении страной-агрессором северокорейских ракет? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Ракеты КНДР. Фото: из открытых источников

Баллистические ракеты трудно сбивать

Военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь в интервью "24 каналу" рассказал, насколько северокорейские баллистические ракеты KN-23 труднее сбивать, чем "Искандеры" и "Калибры".

Эксперт обратил внимание на то, что баллистические ракеты трудно сбивать, гарантированно это может делать только ЗРК Patriot.

"Если Северная Корея начнет массово передавать баллистические ракеты различных типов, то это действительно может быть проблема, ведь у нас нет достаточного количества систем Patriot, которые могли бы закрывать всю территорию Украины", — сказал Михаил Самусь.

Эксперт предположил, что северокорейцы получают из России ракетные технологии, которые позволяют им производить ракеты как для своего использования против Южной Кореи, так и для РФ.

Это вызов не только для нашей страны

Военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "24 Каналу" заметил, что что КНДР имеет баллистические ракеты разных калибров, разной дальности действия.

"Ключевое – это баллистические ракеты. В Северной Корее их целый запас разных калибров, разной дальности действия. Конечно, это очень серьезный вызов. Потому что в первую очередь северокорейские диктаторы ориентировались именно на артиллерийскую компоненту, когда планировали противостояние с Южной Кореей", – объяснил эксперт.

Владислав Селезнев отметил, что артиллерийских боеприпасов, систем, реактивных систем залпового огня в КНДР много. Часть оборудования Ким Чен Ын передал РФ либо за деньги, либо в обмен на определенные ракетные технологии и ракеты.

"Это вызов не только для нашей страны, но и для всей мировой безопасности. Безнаказанное зло умножается. Оно сейчас трансформируется в многочисленные вооруженные конфликты, которые сейчас бушуют в разных уголках мира", – добавил эксперт.

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