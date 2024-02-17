Ракеты KN-23 из КНДР: почему серьезная опасность для Украины

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Кравцев Сергей
Россия во время ракетных атак на Украину использовала по меньшей мере 24 баллистических ракеты, предварительно, производства КНДР (KN-23/KN-24). Об этом сказал украинский генпрокурор Андрей Костин в комментарии журналистам. В чем главная опасность для Украины в применении страной-агрессором северокорейских ракет? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Ракеты КНДР. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь в интервью "24 каналу" рассказал, насколько северокорейские баллистические ракеты KN-23 труднее сбивать, чем "Искандеры" и "Калибры".
Эксперт обратил внимание на то, что баллистические ракеты трудно сбивать, гарантированно это может делать только ЗРК Patriot.
Эксперт предположил, что северокорейцы получают из России ракетные технологии, которые позволяют им производить ракеты как для своего использования против Южной Кореи, так и для РФ.
Военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "24 Каналу" заметил, что что КНДР имеет баллистические ракеты разных калибров, разной дальности действия.
Владислав Селезнев отметил, что артиллерийских боеприпасов, систем, реактивных систем залпового огня в КНДР много. Часть оборудования Ким Чен Ын передал РФ либо за деньги, либо в обмен на определенные ракетные технологии и ракеты.
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