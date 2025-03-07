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Ракетный удар по Украине: стало известно, куда целились оккупанты

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, Россия пытается нанести боль именно обычным украинцам, обстреливая энергетику и газовые производственные мощности

сегодня, 07:17
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Кравцев Сергей

С самой ночи и до утра, страна-агрессор массированно атакует Украину дронами и ракетами. Под ударом оказались энергетическая и газовая инфраструктура. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Ракетный удар по Украине: стало известно, куда целились оккупанты

Под обстрелом РФ энергетическая и газовая инфраструктура. Фото из открытых источников

"Россия продолжает свой энергетический террор. Снова под массированным ракетно-дронным обстрелом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины", — написал министр.

Герман Галущенко проинформировал, что там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий – принимаются все необходимые меры для стабилизации энергоснабжения и газоснабжения.

"Россия пытается нанести боль именно обычным украинцам, обстреливая энергетику и газовые производственные мощности, не оставляя своей цели оставить нас без света и тепла, нанести наибольший вред рядовым гражданам", — подчеркнул министр.

Также Галущенко призвал украинцев находиться в укрытиях и следовать за официальными сообщениями, поскольку ситуация в энергосистеме может меняться.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 7 марта по всей Украине объявили воздушную тревогу. Она была связана с дронами и пусками крылатых ракет. Уже есть первые фиксации на нашей территории. Как передает портал "Комментарии", об этом говорилось в сообщении Воздушных сил.

В сети начала появляться информация, что часть Тернополя осталась без света. После атаки в городе сильный пожар. Также сообщалось, что в Харькове прилет баллистики. Раздался мощный взрыв, цель не успели зафиксировать на радарах. Громко было также в Ивано-Франковской области работает ПВО. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО. Уже традиционно в Польше подняли авиацию в связи с воздушной атакой на Украину. 




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