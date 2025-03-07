Россия ударила по Украине ракетами: в каких городах были зафиксированы взрывы

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Кравцев Сергей
В ночь на 7 марта по всей Украине объявили воздушную тревогу. Она была связана с дронами и пусками крылатых ракет. Уже есть первые фиксации на нашей территории. Как передает портал "Комментарии", об этом говорилось в сообщении Воздушных сил.
Ракетный удар. Фото из открытых источников
В сети начала появляться информация, что часть Тернополя осталась без света. После атаки в городе сильный пожар.
Также сообщалось, что в Харькове прилет баллистики. Раздался мощный взрыв, цель не успели зафиксировать на радарах.
Громко было также в Ивано-Франковской области работает ПВО. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО.
Уже традиционно в Польше подняли авиацию в связи с воздушной атакой на Украину.
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