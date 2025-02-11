Ракетный удар по Украине: стало известно, что стало главной мишенью агрессора

Российские войска в ночь на вторник, 11 февраля, нанесли ракетный удар по Полтавской области. Под атакой оказались объекты "Нафтогаза". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-службу "Нафтогаза".

Нафтогаз. Фото: из открытых источников

По предварительным данным, повреждения получили производственные мощности "Нафтогаза" в Полтавской области. Обошлось без пострадавших.

Сейчас "Нафтогаз" принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию с газоснабжением в Полтавской области.

"Спасибо всем коллегам, которые в это чрезвычайно сложное время продолжают добывать, хранить и поставлять газ всем категориям потребителей. Несмотря на все вызовы, продолжаем работать для поддержания энергетической устойчивости страны", — отметил руководитель Группы Нафтогаз Роман Чумак.

Читайте также на портале "Комментарии" — оккупанты в очередной раз нанесли удары по энергосистеме Украины, сейчас продолжается опасность новых ударов, из-за активности стратегических бомбардировщиков и вероятного нового запуска ракет по территории Украины.

Из-за обстрела газовой инфраструктуры и возможной новой атаки, применены аварийные отключения света по Украине. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"В целях минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия", — отметил он.

По данным Полтавской ОВА, враг в очередной раз атаковал Полтавщину.

Также издание "Комментарии" сообщало – 11 февраля страна-агрессор снова атаковала Украину крылатыми ракетами.



