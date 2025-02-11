Ракетный удар по Украине: стало известно, что стало главной мишенью агрессора

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Кравцев Сергей
Российские войска в ночь на вторник, 11 февраля, нанесли ракетный удар по Полтавской области. Под атакой оказались объекты "Нафтогаза". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-службу "Нафтогаза".
Нафтогаз. Фото: из открытых источников
По предварительным данным, повреждения получили производственные мощности "Нафтогаза" в Полтавской области. Обошлось без пострадавших.
Сейчас "Нафтогаз" принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию с газоснабжением в Полтавской области.
Читайте также на портале "Комментарии" — оккупанты в очередной раз нанесли удары по энергосистеме Украины, сейчас продолжается опасность новых ударов, из-за активности стратегических бомбардировщиков и вероятного нового запуска ракет по территории Украины.
Из-за обстрела газовой инфраструктуры и возможной новой атаки, применены аварийные отключения света по Украине. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
По данным Полтавской ОВА, враг в очередной раз атаковал Полтавщину.
Также издание "Комментарии" сообщало – 11 февраля страна-агрессор снова атаковала Украину крылатыми ракетами.
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