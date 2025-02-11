Удар по Украине: Россия в мороз била по энергосистеме

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Недилько Ксения
Оккупанты в очередной раз нанесли удары по энергосистеме Украины, сейчас продолжается опасность новых ударов, из-за активности стратегических бомбардировщиков и вероятного нового запуска ракет по территории Украины.
Иллюстративное фото
Из-за обстрела газовой инфраструктуры и возможной новой атаки, применены аварийные отключения света по Украине.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
По данным Полтавской ОВА, враг в очередной раз атаковал Полтавщину.
В результате ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района. Попаданий в объекты гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
По данным Укрэнерго, меры ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что утром, 11 февраля, страна-агрессор снова атакует Украину крылатыми ракетами. Уже есть первые фиксации. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram Воздушных сил ВСУ.
Начиная с ночи, мониторинговые каналы информировали о взлете стратегических бомбардировщиков РФ. Однако официального подтверждения не было. Ракеты были зафиксированы в Сумской области, которые двигались по направлению к Полтавской. Работало ПВО.
"Ракеты от России — это подтверждение того, что Путина интересует исключительно война", — отреагировал на атаку глава Офиса президента Андрей Ермак.
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