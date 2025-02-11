Удар по Украине: Россия в мороз била по энергосистеме

Оккупанты в очередной раз нанесли удары по энергосистеме Украины, сейчас продолжается опасность новых ударов, из-за активности стратегических бомбардировщиков и вероятного нового запуска ракет по территории Украины.

Иллюстративное фото

Из-за обстрела газовой инфраструктуры и возможной новой атаки, применены аварийные отключения света по Украине.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"В целях минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия", — отметил он.

По данным Полтавской ОВА, враг в очередной раз атаковал Полтавщину.

В результате ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района. Попаданий в объекты гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

По данным Укрэнерго, меры ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что утром, 11 февраля, страна-агрессор снова атакует Украину крылатыми ракетами. Уже есть первые фиксации. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram Воздушных сил ВСУ.

Начиная с ночи, мониторинговые каналы информировали о взлете стратегических бомбардировщиков РФ. Однако официального подтверждения не было. Ракеты были зафиксированы в Сумской области, которые двигались по направлению к Полтавской. Работало ПВО.

"Ракеты от России — это подтверждение того, что Путина интересует исключительно война", — отреагировал на атаку глава Офиса президента Андрей Ермак.