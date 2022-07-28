Ракетный удар по Кропивницкому сегодня: рассказали новые подробности

Оккупанты нанесли удары сегодня в дневное время по Кропивницкому, используя ракеты класса "Калибр". Об этом в своем Telegram-канале написал глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Ракетный удар по Кропивницкому (Иллюстративное фото из открытых источников)

"Имеем уточненную информацию о ракетном ударе. Враг атаковал нас ракетами класса "Калибр", — проинформировал о вражеском ударе чиновник.

Также глава Кировоградщины сообщает, что стало больше раненых в результате ракетной атаки.

В частности, он уточнил, что сейчас 26 раненых. Один из них в тяжелом состоянии, еще один пострадавший горожанин отказался ехать в медицинское учреждение.

К слову, в дневное время 28 июля захватчики России направили ракетную атаку на город Кропивницкий.

Сначала появилась информация, что захватчики запустили по области 13 своих ракет – восемь ракет "Калибр" с судов морского базирования и остальные ракеты Х-22 выпустили из истребителя ТУ-22М3.

Российские крылатые ракеты попали в военный аэродром "Канатово", также от их ударов пострадал один местный объект, принадлежащий "Укрзализныце".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Беларуси показали, откуда запускали ракеты по Украине . На фотографии попали утренние запуски ракет с находящегося на Гомельщине Беларуси аэродрома Зябривка. Фото опубликовал телеграмм-канал "Белорусский Гаюн". В сообщении говорится, что всего с 05:23 до 06:29 запущено около 25 ракет. Позже появились данные, что взрывы произошли в Киевской и Черниговской областях. Журналисты-расследователи предполагают, исходя из того, что все запуски были с ОТРК "Искандер", на аэродроме должно быть по меньшей мере 6 таких комплексов. Чтобы подтвердить эту информацию, нужны или профессиональные снимки со спутника, уровня компании MAXAR, или сведения очевидцев, непосредственно видевших перемещение российских дивизионов на белорусские аэродромы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!