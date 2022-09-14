Ракетный удар по Кривому Рогу: люди сметают воду с прилавков, а Зеленский заявил о попытке затопить город (ВИДЕО)



















14 сентября российские оккупанты обстреляли Кривой Рог. К счастью, среди гражданского населения нет жертв, но у города проблемы с водоснабжением. "Комментарии" собрали доступную информацию о происходящем в городе.

Ракетный удар по Кривому Рогу (фото из открытых источников)

Первоначально сообщалось, что три ракеты Х-101, запущенные из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, попали в объекты на западной окраине города. Но позже в ОП рассказали о том, что в город прилетело 7-8 ракет.

"Сегодня российские войска направили максимальное количество своего оружия на гидротехнические сооружения. Им не важно, останутся люди без воды или город окажется в воде", – сообщил Кирилл Тимошенко.

В настоящее время спасатели и аварийные службы устраняют последствия удара.

Между тем горожане направились в магазины и супермаркет за водой. В сети появились видео, как местные буквально сметают воду с прилавков. А ведь ракетные удары спровоцировали проблемы с водой в городе. Местные власти уверяют, что оперативно возобновят водоснабжение в городе. Да и о серьезных перебоях с водой никто не сообщал.

Кроме того, известно, что после ракетных обстрелов в реке Ингулец поднялся уровень воды. Почему так стало, пока неизвестно, ведь о цели атаки не разглашают. В сетях распространяются кадры, как река выходит из берегов. А еще – появилось видео с поврежденной дамбы. Также сообщается, что вода поднялась в парке Мершавцева. Вода почти достигла моста. Лестницу на Лодочной станции тоже подтопило.

Глава государства уже отреагировал на этот инцидент и заявил, что российские оккупанты пытались затопить его родной город. Владимир Зеленский уже пригрозил ответом.

"Сможет ли это нас сломать? Отнюдь. Все, что могут оккупанты — это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи. Будет ли их ждать справедливый ответ и возмездие? Безусловно, да", – сказал президент.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в купанты обстреляли центр Николаева .





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