Ракетный удар по дому в Днепре: начали ли украинцы больше прислушиваться к воздушным тревогам

14 января россияне ударили по многоэтажке в Днепре ракетой "убийца авианосцев". В результате полностью уничтожен подъезд дома. В ГСЧС сообщили, что по последним данным, погибли 44 человека, а 79 пострадали, в отселении нуждаются жители 236 квартир. Следовательно, социологи решили выяснить, изменилось ли у украинцев отношение к собственной безопасности. Новое социологическое исследование провела компания Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology.

Украинцы не изменили отношения к воздушным тревогам (фото из открытых источников)

В украинцев спросили, стали ли они больше заботиться о собственной безопасности во время воздушных тревог после атаки по многоэтажке в Днепре? В результате 58,7% опрошенных ответили, что никак не изменили своего отношения к безопасности. Вот как разделились мнения опрошенных на этот вопрос:

-стал заботиться больше – 27,3%;

-никак не изменил отношения к безопасности -58,7%

-стал заботиться меньше – 1,0%

-затрудняюсь ответить — 12,9%



Кроме этого, большинство украинцев, а именно 36,7% из опрошенных, ничего не делают, когда раздается сигнал воздушной тревоги. Вот как ответили участники исследования на вопрос, что они обычно делают, когда слышат сигнал "воздушная тревога"?

-прямую к бомбоубежищу — 7,8%;

-нахожу место между двумя стенами – 28,4%;

-сажусь подальше от окна — 19,2%;

-подхожу к окну посмотреть — 3,8%;

-ничего не делаю – 36,7%;

-затрудняюсь ответить — 4,1%

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод – самозаполнение анкет гражданами Украины в возрасте 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 21 января 2023 г.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле цинично отреагировали на удар по жилому дому в Днепре . Спикер президента России Дмитрий Песков цинично прокомментировал страшную кровавую трагедию в Днепре — ракетный удар россиян 14 января. Он заявил, что "российские войска не обстреливают" социальную инфраструктуру Украины.





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