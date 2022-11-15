Ракетные удары по Львову: Садовый рассказал, что сейчас происходит в городе

15 ноября в результате ракетных обстрелов Львова без света осталось 80% города. Кроме того, в городе частично отключили отопление, не ходят трамваи и троллейбусы. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Андрея Садового в Telegram .

"80% Львова остается без света. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена подача тепла. Горячей воды нет. Наши коммунальщики уже запускают дизель-генераторы", — сообщил Садовый.

Кроме того, еще от ракетного удара пострадал один человек. Пострадавшего доставили в больницу. Стало известно, что по городу трамваи и троллейбусы не ездят. Ремонтные работы начнутся после тревоги. Садовый сообщил, что все школьники и дошкольники находятся в укрытиях вместе с учителями и воспитателями до завершения тревоги.

Об отбое тревоги при отсутствии света будут сообщать машины с громкоговорителями.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что У Зеленского отреагировали на новый массированный ракетный обстрел. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал российское руководство "трусами" — таким образом войну они не выиграют, а лишь увеличат размер репараций Украины. Стоит отметить, 15 ноября россияне нанесли новый массированный ракетный удар по Украине. Кроме Киева, взрывы были слышны в Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, а также Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. В воздушных силах ВСУ уже сообщили, что Россия выпустила по территории Украины около 100 ракет, но это не изменит ситуацию на фротне. ВСУ и дальше будут продолжать защищать свою землю.