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Ракетные удары по Львову: Садовый рассказал, что сейчас происходит в городе

Садовый рассказал, что из-за российских обстрелов 80% города осталось без света

15 ноября 2022, 19:22 comments1903
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Автор:

Лиля Воробьева

15 ноября в результате ракетных обстрелов Львова без света осталось 80% города. Кроме того, в городе частично отключили отопление, не ходят трамваи и троллейбусы. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Андрея Садового в Telegram .

Ракетные удары по Львову: Садовый рассказал, что сейчас происходит в городе

Андрей Садовый (фото из открытых источников)

"80% Львова остается без света. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена подача тепла. Горячей воды нет. Наши коммунальщики уже запускают дизель-генераторы", — сообщил Садовый.

Кроме того, еще от ракетного удара пострадал один человек. Пострадавшего доставили в больницу. Стало известно, что по городу трамваи и троллейбусы не ездят. Ремонтные работы начнутся после тревоги. Садовый сообщил, что все школьники и дошкольники находятся в укрытиях вместе с учителями и воспитателями до завершения тревоги.

Об отбое тревоги при отсутствии света будут сообщать машины с громкоговорителями.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что У Зеленского отреагировали на новый массированный ракетный обстрел. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал российское руководство "трусами" — таким образом войну они не выиграют, а лишь увеличат размер репараций Украины. Стоит отметить, 15 ноября россияне нанесли новый массированный ракетный удар по Украине. Кроме Киева, взрывы были слышны в Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, а также Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. В воздушных силах ВСУ уже сообщили, что Россия выпустила по территории Украины около 100 ракет, но это не изменит ситуацию на фротне. ВСУ и дальше будут продолжать защищать свою землю.



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Источник: https://t.me/andriysadovyi/1133
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