Ракетные удары оккупантов по Хмельниччине: стали известны подробности

24 августа Хмельницкую область обстреляли двумя ракетами российские оккупанты. Удары пришлись по критической инфраструктуре. Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий в Telegram.

Последствия российского удара по Хмельницкой области (фото из открытых источников)

Ракеты кафиров попали по критической инфраструктуре Шепетовского района. Чиновник отметил, что от ударов в соседних домах выбило окна и двери.

"Нанесены 2 ракетных удара по критической инфраструктуре Шепетовского района. Пожар локализован. Последствия мы ликвидируем. Сейчас там работают службы ГСЧС. Выясняется информация о пострадавших", — написал глава военной администрации.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что РФ обстреляла поезд в Днепропетровской области . Российские захватчики обстреляли ракетами железнодорожную станцию, расположенную в поселке Чаплино Днепропетровской области. Стало известно, что в настоящее время погибли 15 человек. еще 50 были ранены. Вражеские ракеты попали прямо в вагоны. Глава государства сообщил о погибших и пострадавших людях.

Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский намекнул на мощный ответ России, если будут увеличены обстрелы Украины. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получит мощный ответ в случае увеличения обстрела 23-24 августа. Владимир Зеленский отметил, что если российские войска будут продолжать бить по мирным городам Украины, они сразу получат мощный ответ. При этом президент намекнул, что это не просто пустые слова, ведь каждый сам может увидеть, что количество ответов и мощных ответов Украины на агрессию России с каждым днем растет в разы. ВСУ есть как и чем ответить стране-агрессору.

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