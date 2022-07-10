Ракетные удары и обстрелы из артиллерии: в Луганской области продолжаются ожесточенные бои

По состоянию на 10 июля в Луганской области украинские военные держат оборону, а враг продолжает уничтожать города и села. За ночь с 9 на 10 июля россияне нанесли четыре ракетных удара по населенным пунктам у линии фронта и семь раз били из артиллерии. Об этом рассказал глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

Фото Телеграм Луганская ОВА

По его словам, в течение четырех месяцев оккупанты смогли продвинуться всего на несколько километров, уничтожая города. Вооруженные силы отразили врага у Золотаровки, Верхнекаменского. Оккупанты не могут продвинуться в Северск и стягивают артиллерию и технику в район Белогоровки.



Украинские защитники уничтожили несколько складов с боеприпасами врага в тылу, на оккупированных им территориях, на одном из направлений уничтожены 20 танков врага. В Лисичанске оккупационное командование пытается провести свет из Луганска. В городе повреждено централизованное водоснабжение, так же и в Северодонецке разбомблены сети коммуникаций – нет света, воды. По предварительным подсчетам, чтобы восстановить инфраструктуру двух городов, нужны сотни миллиардов гривен.

Как писал портал, куда россияне направляют усилия на Донбассе после захвата Лисичанска. Специалисты британской разведки подчеркнули, что в отличие от предыдущих этапов войны, в российской армии достигли эффективной координации между Центральной группировкой под руководством генерала-полковника Александра Лапина и Южным во главе с генералом Сергеем Суровикиным. Продвижение россиян все же имеет медленный темп, россия применяет массированные обстрелы артиллерии и авиации, сравнивая с землей деревни и города. Скорее всего, она не будет менять успешную для нее тактику уничтожения населенных пунктов в Донецкой области, говорят специалисты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!