logo

BTC/USD

21001.32

ETH/USD

1169.94

LTC/USD

53.41

USD/UAH

35.90

EUR/UAH

37.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ракетные удары и обстрелы из артиллерии: в Луганской области продолжаются ожесточенные бои
commentss НОВОСТИ Все новости

Ракетные удары и обстрелы из артиллерии: в Луганской области продолжаются ожесточенные бои

В Луганской области враг стирает с лица земли населенные пункты

сегодня, 16:40
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

По состоянию на 10 июля в Луганской области украинские военные держат оборону, а враг продолжает уничтожать города и села. За ночь с 9 на 10 июля россияне нанесли четыре ракетных удара по населенным пунктам у линии фронта и семь раз били из артиллерии. Об этом рассказал глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

Ракетные удары и обстрелы из артиллерии: в Луганской области продолжаются ожесточенные бои

Фото Телеграм Луганская ОВА

По его словам, в течение четырех месяцев оккупанты смогли продвинуться всего на несколько километров, уничтожая города. Вооруженные силы отразили врага у Золотаровки, Верхнекаменского. Оккупанты не могут продвинуться в Северск и стягивают артиллерию и технику в район Белогоровки.

Украинские защитники уничтожили несколько складов с боеприпасами врага в тылу, на оккупированных им территориях, на одном из направлений уничтожены 20 танков врага. В Лисичанске оккупационное командование пытается провести свет из Луганска. В городе повреждено централизованное водоснабжение, так же и в Северодонецке разбомблены сети коммуникаций – нет света, воды. По предварительным подсчетам, чтобы восстановить инфраструктуру двух городов, нужны сотни миллиардов гривен.

Как писал портал, куда россияне направляют усилия на Донбассе после захвата Лисичанска. Специалисты британской разведки подчеркнули, что в отличие от предыдущих этапов войны, в российской армии достигли эффективной координации между Центральной группировкой под руководством генерала-полковника Александра Лапина и Южным во главе с генералом Сергеем Суровикиным. Продвижение россиян все же имеет медленный темп, россия применяет массированные обстрелы артиллерии и авиации, сравнивая с землей деревни и города. Скорее всего, она не будет менять успешную для нее тактику уничтожения населенных пунктов в Донецкой области, говорят специалисты.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/luhanskaVTSA
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!