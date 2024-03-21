Ракетная атака на Киев: какую цель преследовал враг

Российские захватчики в ночь на 21 марта атаковали ракетами Киев, чтобы уничтожить системы противовоздушной обороны, считает бывший командир роты 47-й отдельной механизированной бригады, офицер ВСУ Николай Мельник.

Враг снова атаковал Киев. Фото из открытых источников

"Целью ночной атаки россиян, скорее всего, было уничтожение системы ПВО Киева. Россияне из слишком большим энтузиазмом восприняли новость о якобы уничтожении системы Patriot и решили, что пришло время. Украинская ПВО выиграла со счетом 31:0", — отметил офицер ВСУ.

По словам Николая Мельника, ракетная атака россиян будет иметь положительные последствия для военнослужащих Воздушных сил, так как появился шанс, что командование прекратит практику перевода ПВОшников в пехоту с целью компенсации провала мобилизации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не будет вести мирные переговоры с Россией, поскольку РФ – страна-террорист, а с террористами не разговаривают, их уничтожают, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Секретарь СНБО добавил, что все цивилизованные страны мира должны вслед за Украиной признать РФ страной-террористом. "Какие с Россией мирные переговоры, если эта страна — агрессор? Это страна-террорист. С террористами в современном мире никто не разговаривает. Их просто берут и уничтожают", — заявил Данилов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина не планирует откладывать проведение саммита по обсуждению формулы мира, чтобы привлечь к участию в нем больше государств. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина не может оттягивать организацию саммита мира для привлечения большего количества стран так называемого Глобального юга, поскольку для Сил обороны каждый день войны – это потеря человеческих жизней.