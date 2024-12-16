Ракета «Орешник» родом из Днепра, куда впервые ее сбросили оккупанты

Политолог Александр Кочетков, в прошлом еще и инженер-конструктор конструкторского бюро "Южное" – именно это бюро, кстати, сотрудничало с заводом "Южмаш" в Днепре, по которому, как заявлял российский лидер Владимир Путин, силы РФ ударили "Орешником" – говорит, что у России есть 10 таких ракет, которые она планирует запустить в рамках испытаний.

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В эфире Радио Свобода он рассказал, что эти ракеты могут нести ядерный заряд, а об их запуске Россия обязана предупредить заранее Соединенные Штаты Америки.

Как появилась ракета "Орешник"?

"Орешник" — это упрощенная двухступенчатая версия ракеты "Ярс" с дополнительным разгонным блоком, что придает ей способность создавать кинетический эффект при поражении целей. Эта концепция, по словам Александра Кочеткова, носит больше пропагандистский, чем практический характер:

"Орешник" происходит из советской разработки твердотопливной ракеты "Универсал", созданной в Днепре. После распада СССР документация этой ракеты была передана в Московский институт теплотехники, где ее адаптировали под российские нужды".

Результатом модернизации твердотопливной ракеты "Универсал" стал "Тополь-М", а впоследствии межконтинентальная ракета "Ярс" и ее версия ракеты средней дальности "Орешник".

Какую угрозу представляет "Орешник"?

По его словам, Россия использует запуск ракеты "Орешник" по Украине как боевое испытание, что является грубым нарушением международных норм. Испытания "Орешника" проходят без боевой оснастки, но даже со взрывчаткой, добавляет, ракета не превышает по мощности "Калибр" или "Х-101":

"Вместо испытаний на полигонах в тайге, они наносят удары по плотно заселенным городам Украины. Один из таких ударов пришелся на Днепр, откуда по иронии происходит история этой ракеты. Ее точность оставляет желать лучшего – до 300 метров. Для сравнения, точность "Кинжала" составляет около 10 метров. С ядерной боевой частью такая ракета могла бы создать угрозу, но без нее это скорее попытка запугать Запад и Украину. Когда они ударили по "Южмашу", эти пять боевых "горок" зашли на несколько метров в землю и все. Если бы они попали в дом, то они бы крышу пробили и опять-таки ушли в землю, в подвал. На испытаниях вряд ли они будут использовать какую-нибудь взрывчатку, но даже со взрывчаткой она будет мощностью примерно такая, как ракета "Калибр", меньше, чем ракета Х-22, и меньше, чем все другие ракеты, которые на нас летят".

Несмотря на заявления российских государственных медиа, ракеты типа "Орешник" могут быть сбиты современными американскими системами противовоздушной обороны. Но у Украины пока нет таких средств для перехвата ракет этого типа, говорит Кочетков:

"Мы, кстати, попросили специальный комплекс, есть такой стратосферный комплекс, созданный для того, чтобы перехватывать именно такие баллистические ракеты в верхних слоях атмосферы, когда она еще не разделилась в главной части. И вот там ее перехватывают и уничтожают. Есть такой комплекс THAAD американский, есть израильский комплекс "Хец". Американцы не дали нам такой комплекс и заметили, что угрозы большой от этой ракеты нет. И я, как специалист, с этим согласен".