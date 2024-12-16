Ракета «Орешник» родом из Днепра, куда впервые ее сбросили оккупанты

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Недилько Ксения
Политолог Александр Кочетков, в прошлом еще и инженер-конструктор конструкторского бюро "Южное" – именно это бюро, кстати, сотрудничало с заводом "Южмаш" в Днепре, по которому, как заявлял российский лидер Владимир Путин, силы РФ ударили "Орешником" – говорит, что у России есть 10 таких ракет, которые она планирует запустить в рамках испытаний.
Иллюстративное фото
В эфире Радио Свобода он рассказал, что эти ракеты могут нести ядерный заряд, а об их запуске Россия обязана предупредить заранее Соединенные Штаты Америки.
Как появилась ракета "Орешник"?
"Орешник" — это упрощенная двухступенчатая версия ракеты "Ярс" с дополнительным разгонным блоком, что придает ей способность создавать кинетический эффект при поражении целей. Эта концепция, по словам Александра Кочеткова, носит больше пропагандистский, чем практический характер:
Результатом модернизации твердотопливной ракеты "Универсал" стал "Тополь-М", а впоследствии межконтинентальная ракета "Ярс" и ее версия ракеты средней дальности "Орешник".
Какую угрозу представляет "Орешник"?
По его словам, Россия использует запуск ракеты "Орешник" по Украине как боевое испытание, что является грубым нарушением международных норм. Испытания "Орешника" проходят без боевой оснастки, но даже со взрывчаткой, добавляет, ракета не превышает по мощности "Калибр" или "Х-101":
Несмотря на заявления российских государственных медиа, ракеты типа "Орешник" могут быть сбиты современными американскими системами противовоздушной обороны. Но у Украины пока нет таких средств для перехвата ракет этого типа, говорит Кочетков:
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