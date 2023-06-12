Ракет уже не хватает: оккупанты собираются обстреливать Украину из береговых ракетных комплексов

По информации подполья, российские захватчики перебросили в Брянскую область береговые ракетные комплексы "Бал", чтобы обстреливать украинские населенные пункты. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Береговой ракетный комплекс "Бал". Фото: из открытых источников

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"Данная установка находится в составе 11 отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады береговых войск ЧФ, место дислокации – Уташ, Краснодарский край", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дивизион предназначен для поражения кораблей. Однако из-за нехватки соответствующих ракет "Бал" уравняли по дальности и возможности стрельбы по сухопутным целям с БРК "Бастион, использующим сверхзвуковую ракету "Оникс".

Для этого на вооружение комплекса стоят ракеты Х-35/35У, которые после модернизации в 2021 году предоставили новые возможности. А именно увеличили дальность с 260 до 500 км".

Стоит отметить, "Бал" — российский береговой мобильный ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35.



Комплекс предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон; защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья; защиты побережья на опасных направлениях вероятной высадки десанта.

Береговой комплекс "Бал" использует ракеты Х-35 и Х-35У с дальностью полета 120 и 260 км соответственно. Одна пусковая установка несет до 8 ракет.



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