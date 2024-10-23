Радослав Сикорский предложил новый метод помощи украинским беженцам

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил изменить способ оказания помощи находящимся в Германии украинским беженцам. Во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом он предложил передавать социальные выплаты, которые сейчас получают беженцы, непосредственно Украине.

Польша призывает Германию передавать социальные выплаты украинских беженцев напрямую Украине

Об этом Сикорский рассказал в интервью польскому телеканалу TVP Info. По его словам, сейчас украинские беженцы могут получать в Германии до 1200 евро в месяц. Министр считает, что было бы лучше, если эти деньги шли напрямую в Украину, чтобы помочь стране быстрее восстановиться.

Сикорский подчеркнул, что финансовые выплаты создают стимул оставаться в Германии, в то время как мужчины могли бы воевать, а женщины помогать экономике страны. Польша, принявшая большое количество украинцев, также ищет способы оптимизировать помощь и уменьшить финансовую нагрузку на государство.

"Я предложил ему, что социальные выплаты, получаемые украинскими беженцами, которые могут составлять до €1200 в месяц, было бы лучше предоставлять непосредственно Украине. Нехорошо, что есть финансовый стимул быть в Германии вместо того, чтобы мужчины воевали на фронте, а женщины восстанавливали налоговую базу", — отметил Сикорский.

Читайте на портале "Комментарии" — Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил с предложением ввести новый правовой статус для беженцев из Украины и лишить их гражданских прав. Как передает портал "Комментарии", об этом чиновник заявил в интервью журналу Wirtschaftswoche.