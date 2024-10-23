Радослав Сикорский предложил новый метод помощи украинским беженцам

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Черновалова Кристина
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил изменить способ оказания помощи находящимся в Германии украинским беженцам. Во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом он предложил передавать социальные выплаты, которые сейчас получают беженцы, непосредственно Украине.
Польша призывает Германию передавать социальные выплаты украинских беженцев напрямую Украине
Об этом Сикорский рассказал в интервью польскому телеканалу TVP Info. По его словам, сейчас украинские беженцы могут получать в Германии до 1200 евро в месяц. Министр считает, что было бы лучше, если эти деньги шли напрямую в Украину, чтобы помочь стране быстрее восстановиться.
Сикорский подчеркнул, что финансовые выплаты создают стимул оставаться в Германии, в то время как мужчины могли бы воевать, а женщины помогать экономике страны. Польша, принявшая большое количество украинцев, также ищет способы оптимизировать помощь и уменьшить финансовую нагрузку на государство.
Читайте на портале "Комментарии" — Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил с предложением ввести новый правовой статус для беженцев из Украины и лишить их гражданских прав. Как передает портал "Комментарии", об этом чиновник заявил в интервью журналу Wirtschaftswoche.
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