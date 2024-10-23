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Радослав Сикорский предложил новый метод помощи украинским беженцам

Сикорский предложил Шольцу передавать соцпомощь для беженцев непосредственно Украине

23 октября 2024, 16:11
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Черновалова Кристина

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил изменить способ оказания помощи находящимся в Германии украинским беженцам. Во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом он предложил передавать социальные выплаты, которые сейчас получают беженцы, непосредственно Украине.

Радослав Сикорский предложил новый метод помощи украинским беженцам

Польша призывает Германию передавать социальные выплаты украинских беженцев напрямую Украине

Об этом Сикорский рассказал в интервью польскому телеканалу TVP Info. По его словам, сейчас украинские беженцы могут получать в Германии до 1200 евро в месяц. Министр считает, что было бы лучше, если эти деньги шли напрямую в Украину, чтобы помочь стране быстрее восстановиться.

Сикорский подчеркнул, что финансовые выплаты создают стимул оставаться в Германии, в то время как мужчины могли бы воевать, а женщины помогать экономике страны. Польша, принявшая большое количество украинцев, также ищет способы оптимизировать помощь и уменьшить финансовую нагрузку на государство.                 

"Я предложил ему, что социальные выплаты, получаемые украинскими беженцами, которые могут составлять до €1200 в месяц, было бы лучше предоставлять непосредственно Украине. Нехорошо, что есть финансовый стимул быть в Германии вместо того, чтобы мужчины воевали на фронте, а женщины восстанавливали налоговую базу", — отметил Сикорский.

Читайте на портале "Комментарии" — Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил с предложением ввести новый правовой статус для беженцев из Украины и лишить их гражданских прав. Как передает портал "Комментарии", об этом чиновник заявил в интервью журналу Wirtschaftswoche.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3919177-sikorskij-zaproponuvav-solcu-peredavati-socdopomogu-dla-bizenciv-bezposeredno-ukraini.html
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