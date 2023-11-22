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"Ради папы": 15-летняя дочь погибшего героя собирается на фронт

Девушка поступила в Черновицкий военно-спортивный лицей

сегодня, 22:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Обороняя свою страну, погибают многие наши защитники, сиротами становятся тысячи украинских детей. 15-летняя Екатерина из города Черновцы, которая осталась без погибшего на войне папы, имеет мечту быть пограничницей и стоять на защите нашей страны, посвятив себя отцовскому делу.

"Ради папы": 15-летняя дочь погибшего героя собирается на фронт

15-летняя дочь погибшего героя собирается на фронт (Фото ГНСУ)

Катя давно мечтала выбрать военную профессию, но папа выступал против. Он знал, что такое война, потому что воевал, защищая города Северодонецк и Лисичанск, участвовал в боях, освобождая Харьковщину, сообщили представители Государственной пограничной службы Украины.


Но желание дочери было таким искренним, что ее отец согласился. Прошлой весной он погиб на войне. А его дочь стала ученицей Черновицкого военно-спортивного лицея.

"Ради папы я должен это сделать ", – рассказала Катя.

Она не только делает все, чтобы в будущем стать защитницей Украины, но теперь уже помогает в этом деле. Вместе с единомышленниками Катя собрала средства, за которые приобрели три автомобиля для подразделения, где воевал ее отец.

Окончив военный лицей, Екатерина имеет планы поступить в Национальную академию ГНСУ им. Б. Хмельницкого. Через некоторое время надеть зеленый берет и погоны офицера-пограничника.

"Очень хочу защищать наши границы, нашу свободу и независимость", – поделилась своей мечтой дочь героя.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на войне погиб украинский музыкант и боец бригады "Магура" . Появилась информация о гибели жителя Ивано-Франковской области Андрея Чепиля — известного музыканта и активиста. Андрей защищал страну в Запорожском направлении, был в составе 47-й отдельной бригады "Магура".



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Источник: https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/pfbid02wYRHsxyKDSvYSDZ334oN7WzXFAHxTqbaNY8J6Jzo7ooVReeZQ6ZtshwV7NbY4Tzil
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