Работник ТЦК рассказал, сколько людей приходит в военкомат после вручения повестки

Военный Владимир Гренюх, вставший на защиту Украины после полномасштабного вторжения, а впоследствии переведенный в ТЦК во Львове, рассказал количество людей, которые приходят в военкомат после того, как получили повестку.



Повестка в ТЦК. Фото из открытых источников

В эфире телеканала "Еспресо" Владимир Гренюх заявил о своей поддержке усиления мобилизации в Украине и отмечает, что в условиях войны государство идет на правильные шаги. По его словам, нужно мобилизовывать людей, которые смогли бы заменить тех, кто уже более двух лет на фронте.

"То, что сейчас происходит, правильно. Из 100% людей, получивших повестки, приходят всего 2%. У меня есть уже погибшие собратья, а есть те, которых нужно менять. Поймите правильно: бригады по 2-3 года находятся в зоне боевых действий, нужно производить замены. Мобилизация для этого и нужна", — рассказал Гренюх.

По словам сотрудника ТЦК, во время общения с военнообязанными, они понимают, что ситуация в стране сложная.

"Как показывает практика, все все понимают. Мы общаемся с военнообязанными, объясняем им ситуацию и недоразумений практически нет… Все должны идти защищать свою страну. Мы там уже были, на войне оставили свое здоровье, некоторые жизни. Когда это объясняешь, тогда общение легче проходит", – говорит работник ТЦК.

Владимир Гренюх после активных боевых действий в Харьковской области получил две контузии после которых у мужчины начались серьезные проблемы со здоровьем. Со временем военного перевели на работу в ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, сколько уклонистов разыскала полиция по запросу ТЦК. Кроме того, названа область, ставшая лидером по этому показателю.

Также "Комментарии" писали, что в ТЦК Одессы отреагировали на сообщение об инциденте по избиению человека мужчинами в военной форме в маршрутке. Кроме того, прокомментировали нападение на женщину, которую ударил мужчина в военной форме костылями.