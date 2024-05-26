Работник ТЦК рассказал, сколько людей приходит в военкомат после вручения повестки

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Slava Kot
Военный Владимир Гренюх, вставший на защиту Украины после полномасштабного вторжения, а впоследствии переведенный в ТЦК во Львове, рассказал количество людей, которые приходят в военкомат после того, как получили повестку.
Повестка в ТЦК. Фото из открытых источников
В эфире телеканала "Еспресо" Владимир Гренюх заявил о своей поддержке усиления мобилизации в Украине и отмечает, что в условиях войны государство идет на правильные шаги. По его словам, нужно мобилизовывать людей, которые смогли бы заменить тех, кто уже более двух лет на фронте.
По словам сотрудника ТЦК, во время общения с военнообязанными, они понимают, что ситуация в стране сложная.
Владимир Гренюх после активных боевых действий в Харьковской области получил две контузии после которых у мужчины начались серьезные проблемы со здоровьем. Со временем военного перевели на работу в ТЦК.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, сколько уклонистов разыскала полиция по запросу ТЦК. Кроме того, названа область, ставшая лидером по этому показателю.
Также "Комментарии" писали, что в ТЦК Одессы отреагировали на сообщение об инциденте по избиению человека мужчинами в военной форме в маршрутке. Кроме того, прокомментировали нападение на женщину, которую ударил мужчина в военной форме костылями.
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Ігор
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Відкупився отримав хлібне місце під сонцем біля бюджету, а тепер м'ясо закликає.