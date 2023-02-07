Пытаются втиснуться в «окно», - эксперт об поспешных наступлениях РФ

У русской армии есть окно возможностей максимум до середины марта, так что в самых горячих точках фронта сейчас настоящий ад. Об этом в Телеэфире заявил военный обозреватель, бывший пресс-секретарь Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, пишут "Комментарии".



Путинская армия спешит, атакуя сразу на пяти направлениях фронта

По его словам, западные партнеры Украины действуют согласно принятым у них нормам, правилам и алгоритму при реализации планов по поставке военно-технической помощи для украинских Сил обороны.

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“Россияне нервничают, они спешат, у них буквально окно возможностей к началу марта, возможно, к середине марта, когда первые образцы той же техники, анонсированной в пределах 8 пакета “Рамштайн”, поступит на вооружение ВСУ. Мы все прекрасно понимаем, что на поле боя равных БМП Bradley нет у путинской армии. И соответственно в этом противостоянии украинская армия приобретает те самые важные факторы, необходимые не только для успешной обороны, но и для не менее успешного контрнаступления", — говорит Селезнев.

Как он объясняет, процесс сосредоточения наших ресурсов, стратегических резервов, с помощью которых украинская армия будет проводить контрнаступление, история не скорая. Необходимо по меньшей мере собрать на определенном участке фронта и иметь резервы не менее 3-4 недель активных боевых действий. Это достаточно большой объем материально-технических средств. И, безусловно, российская разведка следит за перемещением украинских сил обороны и процессом западной поддержки.

“Здесь немало будет хлопот у наших логистов, которые будут обеспечивать перемещение и техники, которую мы получаем от наших западных партнеров. А пока этот процесс проходит, путинская армия спешит. Она атакует сейчас фактически по пяти направлениям. Атакует, не жалея "живота своего". Маркер российских потерь за минувшие сутки увеличился более чем на 1000 штыков" – анализирует Селезнев.

Как говорит эксречник ВСУ, эти потери и дальше будут расти, потому что ничего иного, чем пехотно-артиллерийские штурмы, российские генералы предложить не могут. В результате — они несут огромные потери.

Вместе с тем он констатировал, что у нас нет права недооценивать противника. Враг не жалеет личного состава, действует напористо, пытается на тех участках фронта, где имеет малейшее преимущество, сосредотачивать все силы и средства, пытаясь продавить украинскую оборону. И сейчас на пяти основных участках фронта, фактически ад ежесуточно и ежедневно.

Как писали "Комментарии", российский энергетический монополист "Газпром нефть" создает собственную частную военную компанию. Соответствующее распоряжение подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.