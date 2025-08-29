Пять шагов ЕС и США, чтобы уже сегодня остановить войну: почему союзники медлят

Рубрики
Кравцев Сергей
Мирные переговоры, и без того похожие на имитацию, снова зашли в тупик. Европейцы обсуждают гарантии безопасности, которые они, скорее всего, сами не смогут выполнить. США ждут встречи президентов Украины и России, которой, скорее всего, никогда не будет. Однако партнеры исключают сценарии о том, что могли бы сделать США и ЕС уже сейчас, чтобы реально хотели помочь закончить эту войну. Детальнее об этих же сценариях рассказал нардеп, политический аналитик Николай Княжицкий.
ЕС и США.
Политик отмечает, что первый сценарий – расширение санкций и включение в санкционные списки энергетических гигантов – ЛУКОЙЛ и Роснефть.
По мнению нардепа, только эти две компании обеспечивают около половины экспорта сырой нефти. Санкции против них существенно сократили бы доходы Кремля, а на фоне долговременного падения экономики это значительно усложнило бы финансирование войны.
По его словам, третий сценарий – замена запрета на вывод капитала из России на ограничение. Война стоит дорого. Проблема в том, что денег у России много. После запрета на движение русского капитала средства остались в России и практически употребляются для финансирования войны. Рациональнее было бы разрешить ограниченный доступ к этим деньгам, но со строгим запретом их возвращения в Россию.
Пятый сценарий – институционально определить ВСУ как основу вооруженных сил ЕС. Сейчас у ЕС нет собственной армии. События после 2022 показали, что даже национальные армии в большинстве стран фактически небоеспособны. Поскольку опросы во многих странах ЕС показывают, что граждане не готовы воевать даже за собственное государство, оптимальной гарантией безопасности для Европы стало бы создание своей армии на базе ВСУ. В этом случае финансирование, подготовка, обеспечение и управление украинской армией будут проходить на средства ЕС.
