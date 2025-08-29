Пять шагов ЕС и США, чтобы уже сегодня остановить войну: почему союзники медлят

Мирные переговоры, и без того похожие на имитацию, снова зашли в тупик. Европейцы обсуждают гарантии безопасности, которые они, скорее всего, сами не смогут выполнить. США ждут встречи президентов Украины и России, которой, скорее всего, никогда не будет. Однако партнеры исключают сценарии о том, что могли бы сделать США и ЕС уже сейчас, чтобы реально хотели помочь закончить эту войну. Детальнее об этих же сценариях рассказал нардеп, политический аналитик Николай Княжицкий.

ЕС и США. Фото: из открытых источников

Политик отмечает, что первый сценарий – расширение санкций и включение в санкционные списки энергетических гигантов – ЛУКОЙЛ и Роснефть.

По мнению нардепа, только эти две компании обеспечивают около половины экспорта сырой нефти. Санкции против них существенно сократили бы доходы Кремля, а на фоне долговременного падения экономики это значительно усложнило бы финансирование войны.

"Второй сценарий – усиление контроля за действующими санкциями. В первую очередь речь идет о контроле технологического экспорта – подобно тому, как во время холодной войны действовал Координационный комитет по контролю за экспортом (CoCom). Весь технологический экспорт из стран ЕС должен контролироваться от первого покупателя до последнего. Сегодня этот процесс фактически бесконтролен, поэтому в русских дронах мы видим американские, французские, германские детали. На самом деле даже обращение лекарственных средств контролируется лучше, чем поставки французских оптических прицелов или европейских станков. А экспорт в третьи страны, подозреваемые в обходе санкций, должен строго квотироваться и лимитироваться", – отметил Николай Княжицкий.

По его словам, третий сценарий – замена запрета на вывод капитала из России на ограничение. Война стоит дорого. Проблема в том, что денег у России много. После запрета на движение русского капитала средства остались в России и практически употребляются для финансирования войны. Рациональнее было бы разрешить ограниченный доступ к этим деньгам, но со строгим запретом их возвращения в Россию.

"Четвертый сценарий – принятие законопроекта Линдси Грэмма. Даже без 500% санкционных тарифов на покупателей российской нефти там много полезных вещей. Например, превращение американских санкций, которые ныне носят временный характер и ежегодно продолжаются президентом, в постоянные. Постоянные санкции Конгресса отменить очень сложно. Для примера: поправка Джексона-Вейника, принятая в 1974 году в отношении СССР, была отменена для Украины в 2006-м, а для России – только в 2012 году", – отметил нардеп.

Пятый сценарий – институционально определить ВСУ как основу вооруженных сил ЕС. Сейчас у ЕС нет собственной армии. События после 2022 показали, что даже национальные армии в большинстве стран фактически небоеспособны. Поскольку опросы во многих странах ЕС показывают, что граждане не готовы воевать даже за собственное государство, оптимальной гарантией безопасности для Европы стало бы создание своей армии на базе ВСУ. В этом случае финансирование, подготовка, обеспечение и управление украинской армией будут проходить на средства ЕС.

"Сам факт, что украинский солдат получает зарплату европейского военного поможет как в вопросе пополнения личного состава, в том числе иностранцами, так и в привлечении квалифицированных гражданских на важные военные должности – как это практикуют в США", – отметил нардеп.

