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Пять бригад военных КНДР будут форсировать Днепр: что задумал Ким

Усиление российской группировки на Кинбурне пока не представляет угрозы для Николаева

17 февраля 2025, 15:35
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Николай Лисицын

Николаевская область на данный момент не является приоритетной целью для России (речь о войсковых атаках, а не обстрелах). Оккупационные войска не имеют возможности наступать на город, несмотря на усиление на определенных участках. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" заявил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, который задумал предупредить всех, если ситуация изменится.

Пять бригад военных КНДР будут форсировать Днепр: что задумал Ким

Оккупанты начали усиливать группировку на Кинбурнской косе: Ким предлагает пока не беспокоиться об этом. Фото: Википедия

Глава ОВА допустил, что ситуация может обостриться, если враг стянет в регион силы принципиально иного масштаба.

"Конечно, если пришлют пять северокорейских бригад, которые будут форсировать Днепр, то у нас возникнут проблемы. Но по состоянию на сейчас этого нет. Я уже говорил: если буду видеть накопление войск или подготовку, которая угрожает Николаеву — сообщу", — подчеркнул Ким.

Он также прокомментировал информацию об усилении российской группировки на Кинбурнской косе. Глава ОВА считает, пока этот процесс тоже не представляет угрозы для Николаева.

По его словам, Кинбурнская коса — открытая местность, и противнику трудно вести там активные действия. В то же время ее необходимо освобождать, поскольку природным заповедникам региона нанесен ущерб на миллиарды евро, указал Ким.

Читайте также на "Комментариях" - 29 марта 2022 года Николаевщина пережила одну из самых страшных атак, когда оккупанты нанесли ракетный удар по зданию Николаевского областного совета. По результатам расследования, процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении генерал-майора армии РФ, отдавшего приказ на это преступление. В результате этого удара погибли 36 человек, десятки получили тяжелые травмы, а город получил серьезные разрушения. Об этом 14 февраля 2025 года сообщает Офис генерального прокурора.

Известно, что атака была совершена с временно оккупированного Крыма с помощью ракетного комплекса "Искандер-К". Точное направление удара, а также масштабы разрушений стали еще одним свидетельством жестокости врага, целенаправленно выбиравшего объекты гражданской инфраструктуры для своих нападений.





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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3958713-vitalij-kim-nacalnik-mikolaivskoi-ova.html
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