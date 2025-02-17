Пять бригад военных КНДР будут форсировать Днепр: что задумал Ким

Николаевская область на данный момент не является приоритетной целью для России (речь о войсковых атаках, а не обстрелах). Оккупационные войска не имеют возможности наступать на город, несмотря на усиление на определенных участках. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" заявил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, который задумал предупредить всех, если ситуация изменится.

Оккупанты начали усиливать группировку на Кинбурнской косе: Ким предлагает пока не беспокоиться об этом. Фото: Википедия

Глава ОВА допустил, что ситуация может обостриться, если враг стянет в регион силы принципиально иного масштаба.

"Конечно, если пришлют пять северокорейских бригад, которые будут форсировать Днепр, то у нас возникнут проблемы. Но по состоянию на сейчас этого нет. Я уже говорил: если буду видеть накопление войск или подготовку, которая угрожает Николаеву — сообщу", — подчеркнул Ким.

Он также прокомментировал информацию об усилении российской группировки на Кинбурнской косе. Глава ОВА считает, пока этот процесс тоже не представляет угрозы для Николаева.

По его словам, Кинбурнская коса — открытая местность, и противнику трудно вести там активные действия. В то же время ее необходимо освобождать, поскольку природным заповедникам региона нанесен ущерб на миллиарды евро, указал Ким.

Читайте также на "Комментариях" - 29 марта 2022 года Николаевщина пережила одну из самых страшных атак, когда оккупанты нанесли ракетный удар по зданию Николаевского областного совета. По результатам расследования, процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении генерал-майора армии РФ, отдавшего приказ на это преступление. В результате этого удара погибли 36 человек, десятки получили тяжелые травмы, а город получил серьезные разрушения. Об этом 14 февраля 2025 года сообщает Офис генерального прокурора.

Известно, что атака была совершена с временно оккупированного Крыма с помощью ракетного комплекса "Искандер-К". Точное направление удара, а также масштабы разрушений стали еще одним свидетельством жестокости врага, целенаправленно выбиравшего объекты гражданской инфраструктуры для своих нападений.







