Ракетный удар по Николаевскому облсовету: Генерал армии РФ получил подозрение за военное преступление

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Амбарцумян Анна
29 марта 2022 года Николаевщина пережила одну из самых страшных атак, когда оккупанты нанесли ракетный удар по зданию Николаевского областного совета. По результатам расследования, процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении генерал-майора армии РФ, отдавшего приказ на это преступление. В результате этого удара погибли 36 человек, десятки получили тяжелые травмы, а город получил серьезные разрушения. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Ракетный удар по Николаевскому облсовету. Фото из открытых источников
Известно, что атака была совершена с временно оккупированного Крыма с помощью ракетного комплекса "Искандер-К". Точное направление удара, а также масштабы разрушений стали еще одним свидетельством жестокости врага, целенаправленно выбиравшего объекты гражданской инфраструктуры для своих нападений.
По данным следствия, военное командование РФ организовало эту атаку вместе с другими участниками преступного сговора, повлекшие не только смерть людей, но и массовые повреждения имущества, в том числе многоквартирных домов, детских учреждений, автомобилей и объектов культурного наследия. Теперь, после длительного расследования, генералу объявлено подозрение за совершение военного преступления, что имеет серьезные последствия как для виновных, так и для дальнейших международных судебных разбирательств.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины установила лица четырех российских генералов, отдавших приказ нанести удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, что привело к гибели 19 мирных жителей и травмированию еще 46 человек. Следователи собрали доказательства российского военного командования, организовавшего авиаудар по гражданской инфраструктуре Харькова 25 мая 2024 года. Тогда российские войска сбросили две управляемые авиабомбы на строительный гипермаркет.
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