ПВО Москвы бессильно: стало известно об уникальных свойствах украинских БПЛА FP-1

7 июля украинские дальнобойные дроны FP-1 успешно атаковали "Краснозаводской химический завод" в Московской области, расположенный всего в 70 км от столицы РФ. По данным Defense Express, удар нанесли новые беспилотники FP-1, имеющие дальность до 1600 км и боевую часть до 120 кг.

Фото: из открытых источников

Этот завод известен как производитель патронов, капсул, а также снаряжений для гранат и полицейских спецсредств. Предположительно с 2022 года он также занимается изготовлением боевых элементов для военных нужд.

На видео видна серия попаданий — до семи взрывов — после пролета дронов. По конструкции FP-1 похож на "Февраль": двухбалочная схема, перевернутое V-образное оперение, однако имеет более широкое крыло и узкий фюзеляж.

Завод расположен в зоне московской ПВО, в частности вблизи Московского большого кольца, еще с советских времен выполняющего оборонную функцию. В то же время, ни одна система ПВО не зафиксирована в момент удара.

FP-1 уже второй раз за короткое время наносит удар по этому региону — предварительная атака 4 июля поразила институт прикладной химии в Сергиевом Посаде, всего в 12 км от Краснозаводска.

Аналитики подчеркивают, что дроны FP-1 способны системно поражать военную инфраструктуру РФ в Подмосковье, что свидетельствует о прорыве в дальнобойных ударных технологиях Украины.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 7 июля российские войска совершили массированную атаку по территории Украины, применив 101 ударный беспилотник, преимущественно иранского производства типа "Шахед". В результате обстрелов пострадали десятки мирных жителей, в том числе дети, есть погибшие. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.