Путин сделал Украине шикарный подарок: Киев объявит свою «СВО» против РФ

По состоянию на сегодняшний день наиболее вероятным завершением войны является то, что еще два года назад называли Корейским сценарием, считает политолог Виктор Андрусив.

Владимир Путин

По его словам, предложения президента США Дональда Трампа слишком напоминают события 1953 года. Тогда, говорит эксперт, ни одна из сторон не могла победить, Сеул 4 раза переходил из рук в руки. Несмотря на невозможность победить, южные корейцы не хотели идти на мир и вместо них перемирие подписал американский генерал Марк Вейнкларк.

Фактически, говорит политолог, когда зашел язык за признание Крыма США – что-то похожее на корейскую историю с подписью. Так или иначе, в ситуации, когда нет однозначно проигравшего или победителя может быть только что-то похожее на корейское перемирие.

"В этой ситуации, как мы должны себя вести украинцы? Если нам не дадут никаких гарантий наши партнеры и не дадут вступления в НАТО? Мы будем каждый день готовиться к войне! Очевидно, что мы будем максимально крепить фортификации, развивать оборонку, реализовывать ракетные программы, дронов и т.д. Очевидно, что попытка Путина вторгнуться в следующий раз будет для него еще печальнее первого. Но ситуация может стать наоборот другой – это когда мы окрепнем так, чтобы отвоевывать свою территорию. И просто в один день объявим "СВО", – говорит Андрусив.

В то же время, говорит эксперт, если бы мы были членами НАТО, то не могли бы действовать таким образом, поскольку это подвергает опасности весь блок. Аналогично, если бы у нас были гарантии безопасности, такие вещи мы были вынуждены согласовывать с партнерами. И судя по тому, как они боятся Путина – вряд ли они бы согласились на нечто подобное. Очевидно, что такая ситуация была бы для Путина очень устойчивой, и он мог бы зафиксировать свои достижения надолго.

"Но он сам себя загнал в эту ловушку. Объявив недопустимость членства в НАТО и других гарантий, он не оставляет нам другого выбора, как вооружаться к зубам и готовиться к новой войне. Это значит, что он будет вынужден жить в формате гонки вооружения, и еще больше будет отставать в развитии от Китая и США", — говорит Андрусив.

По его словам, эта дилемма существует уже сегодня, но пока Путин не будет ее решать. Он действительно убежден, что мы вот-вот рухнем, фронт посыпается, и тогда не будет ни проблем с гарантиями, ни с нашей милитаризацией. Но осенью ему придется передумать, считает эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин хочет летом захватить еще две области в Украине.



