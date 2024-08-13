Западные страны продолжают наблюдать, как Россия становится все более наглой в своих действиях. Бывший страх перед НАТО, испытывавшийся в начале войны, постепенно исчезает на фоне безнаказанности, которую позволяет себе Владимир Путин, об этом говорится в статье для The New York Times написала Анастасия Эдель, автор книги "Россия: игровая площадка Путина: империя, революция и новый царь".

Владимир Путин

По ее словам, несмотря на существующие ресурсы, Запад не проявляет достаточной решительности для завершения этой войны на условиях Украины. Путин, напротив, считает свою победу уже почти достижимой, независимо от того, кто станет президентом США в следующем году.

Эдель отмечает, что, несмотря на неоднократные заявления западных лидеров о поддержке Украины, они продолжают воспринимать эту войну как локальный конфликт с минимальными обязательствами. Военная помощь, поступающая с опозданием и в недостаточных объемах, не может сравниться с российскими ресурсами. При этом, добавляет автор пола, дополнительные ограничения, такие как запрет на удары по военным объектам на территории России, также снижают эффективность этой помощи. Однако недавние наступательные действия украинских войск на российской территории свидетельствуют о том, что ситуация могла быть другой, если бы эти ограничения были сняты.

В статье говорится, что Запад по-прежнему придерживается подхода "слишком мало – слишком поздно", объясняя это опасениями спровоцировать ядерную эскалацию со стороны России. Вступление Украины в НАТО остается спорным вопросом из-за тех же опасений. Кроме того, Запад не смог перекрыть экономические источники России, невзирая на многочисленные санкции.

В своей статье Эдель подчеркивает, что такая ситуация, когда у России есть волю и ресурсы бороться до конца, а союзники Украины оказывают лишь ограниченную помощь, ставит Украину в чрезвычайно сложное положение. В определенный момент решительность Украины может истощиться, и мирное соглашение с Путиным, даже на неблагоприятных условиях, может выглядеть лучше, чем продолжение войны.

При этом Эдель считает, что Путин планирует свою победу. Его последнее так называемое мирное предложение, предусматривающее сохранение оккупированных территорий за Россией и запрет Украины на вступление в НАТО, было отвергнуто многими западными лидерами в качестве пропаганды. Однако Эдель отмечает, что это может быть самым реалистичным сценарием развития войны. Украина, конечно, отвергла это предложение, но в конечном счете любое прекращение бомбежек может быть расценено как улучшение.

Эдель отмечает, что если Путин выиграет эту войну, поражение Украины не будет равномерно распределено. Мирное соглашение на условиях Москвы будет тяжелым ударом для Украины, которое может потерять около 20% своей территории и около 5 миллионов человек. В то же время, хотя это поражение может смягчить частичный срыв первоначального плана Путина по захвату Киева и уничтожению Украины как государства, для Запада это поражение будет тяжелым, поскольку оно будет свидетельствовать о его неспособности предотвратить войну в Европе и успешно наказать агрессора. Следующий конфликт может произойти уже на территории НАТО, а основное бремя ответственности ляжет на США, которые сначала поддержали Украину, но не выполнили все свои обязательства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Беларусь уже заявила о готовности предоставить площадку для переговоров между Украиной и РФ.



