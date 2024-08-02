Путни на фронте идет в ва-банк и готовится к саммиту мира: что на это указывает

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Ткачик Олеся
Военный, политолог Виктор Андрусив обратил внимание на заявление спикера кремлевского диктатора Дмитрия Пескова о том, что юридические нюансы легитимности президента Владимира Зеленского не препятствуют началу переговоров.
Война в Украине
По его словам, это заявление свидетельствует, что у Кремля нет уверенности в завтрашнем дне. Фактически, говорит военный, этим заявлением подтверждаются прогнозы экспертов по окончании в РФ советского вооружения в этом году и серьезные проблемы с экономикой в следующем. Причем то, как легко Песков согласился с необходимостью переговоров, а не начал саркастически рассказывать, что Украина должна отдать, может быть подтверждением еще одного тезиса – сейчас на фронте Путин идет ва-банк, добавил эксперт.
По его мнению, по состоянию на сегодняшний день условий для необходимости о чем-то договариваться — нет. Такие условия, по его прогнозу, возникнут не раньше декабря-января.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Песков заявлял о том, что РФ пока не готовится ко второму саммиту мира.
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