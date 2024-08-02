Путни на фронте идет в ва-банк и готовится к саммиту мира: что на это указывает

Военный, политолог Виктор Андрусив обратил внимание на заявление спикера кремлевского диктатора Дмитрия Пескова о том, что юридические нюансы легитимности президента Владимира Зеленского не препятствуют началу переговоров.

Война в Украине

"Ой, а что случилось? Чего это вдруг на болотах тоже хотят переговоры. Как будто все так здорово, на фронте продвигаются, экономика растет, снаряды уезжают из Северной Кореи. Зачем им переговоры? – прокомментировал слова Пескова Андрусив.

По его словам, это заявление свидетельствует, что у Кремля нет уверенности в завтрашнем дне. Фактически, говорит военный, этим заявлением подтверждаются прогнозы экспертов по окончании в РФ советского вооружения в этом году и серьезные проблемы с экономикой в следующем. Причем то, как легко Песков согласился с необходимостью переговоров, а не начал саркастически рассказывать, что Украина должна отдать, может быть подтверждением еще одного тезиса – сейчас на фронте Путин идет ва-банк, добавил эксперт.

"Поэтому я думаю, шансы увидеть российскую делегацию на втором саммите мира очень велики. Только вот начало переговоров никоим образом сейчас не повлияет на войну. Дело в том, что для успешных переговоров нужны предпосылки на фронте, а сейчас их по обе стороны нет. Орки лезут вперед по дорогой цене, и пытаются убедить мир, что они не заканчиваются. Мы провели мобилизацию, получили первые F-16, и, скорее всего, в ближайшее время начнем исправлять фронт (конечно, если внутренние ошибки этому не помешают)", — заявил Андрусив.

По его мнению, по состоянию на сегодняшний день условий для необходимости о чем-то договариваться — нет. Такие условия, по его прогнозу, возникнут не раньше декабря-января.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Песков заявлял о том, что РФ пока не готовится ко второму саммиту мира.



