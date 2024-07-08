Путину сейчас переговоры не нужны: чего он хочет добиться

Кремлевскому диктатору Владимиру Путину не нужны сейчас переговоры, ему нужна война на истощение к моменту, когда мы будем готовы на его условия, об этом заявил общественный активист Валерий Пекарь.

Владимир Путин

"Когда Путин говорит, что готов к переговорам, не верьте (запомните простое правило: если кегэбэшник что-то говорит, то он лжет). Атаки неточным оружием по городской застройке – военное преступление само по себе, его цель – посеять страх, уныние, апатию. Не нужно делать Путину таких подарков", – отметил Пекарь.

По его словам, мир возможен, но ненадолго: Россия всегда нарушает договоренности, но война не вечна.

"Кто-то должен сдохнуть – или мы, или они. Кто первый сдох, тот проиграл, такие здесь правила. Их цель – конец нашей государственности (марионеточное правительство типа УССР), наша цель – конец их государственности (деимпериализация, то есть прекращение существования империи)", — отметил Пекарь.

По его словам, в таких условиях политические лидеры должны прекратить думать о выборах, рейтингах, втором сроке и концентрации власти, а также переключиться на режим "все для победы" и войти в историю победителями.

Пекарь говорит, что каждому нужно посвятить все возможные силы победе – в рядах Сил обороны, в волонтерских движениях и т.п., в зависимости от личных возможностей.

"Если кегэбэшник хочет от вас чего-то – делайте наоборот", – отметил Пекарь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 8 июля россияне целенаправленно ударили по детской больнице "Охматдет".

Вместе с тем, в Минобороны страны-агрессора утверждают , что они нанесли массированный ракетный удар исключительно по военным объектам Украины. Там цинично утверждают, что разрушение больницы это результат работы украинской ПВО. Впрочем, эту информацию категорически опровергают аналитики, проанализировавшие видео попадания ракеты в больницу. На нем ясно видно, что ракету не сбивали, и она летит по установленному курсу.

При этом нардеп Богдан Яременко считает , что дальше будет только страшнее, ведь РФ хочет так запугать Украину и мир, чтобы у нее умоляли о мире.







