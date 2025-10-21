Путину не нужна вся Украина: стало известно о неожиданных прихотях диктатора

Во время переговорного процесса в Стамбуле летом 2025 года Россия выражала агрессивные намерения — в частности, угрожала расширением оккупации, если ее ультиматумы не будут выполнены. Однако после личного разговора Путина с тогдашним президентом США Дональдом Трампом эти угрозы исчезли с публичного риторического поля, заявил украинский историк, доктор исторических наук и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

По словам ученого, у Кремля нет ни ресурсов, ни реальных возможностей для полной оккупации всей территории Украины. Российские интересы сосредоточены только на отдельных регионах, которые Кремль исторически считает "своими".

Речь идет прежде всего о территориях так называемой "Новороссии" — исторического образования Российской империи, в которое входили южные области современной Украины. В этом контексте особое место занимает Одесса, которая, по мнению Путина, имеет ключевое значение для реализации его имперских амбиций.

Грицак напоминает: еще в 2008–2009 годах после войны в Грузии Путин озвучивал планы об аннексии больших частей украинской территории, включая Приазовье и Причерноморье. Целью было изолировать Украину от Черного моря и параллельно захватить крупные промышленные центры как Донбасс и Харьков. Однако, как подчеркивает историк, именно Донбасс не был главной целью — планы диктатора были более масштабными.

Что касается Западной Украины, то, по словам Грицака, Путин избегает даже мыслей о ее оккупации. Он считает ее идеологически опасным и "очагом украинского национализма". Опыт СССР показал: именно эти территории стали постоянной головной болью для Москвы после присоединения в 1939 году.

Стратегическое видение Путина, как отмечает Грицак, — не в физическом захвате всей Украины, а в превращении его в подконтрольное государство по белорусскому образцу. Центральная Украина с Киевом в его модели должна остаться, но управляемой изнутри пророссийскими силами. Однако историк уверен: этот сценарий обречен на провал.

